告別台灣住宅百年配管沉痾！專利「管存系統」同層排水震撼問世

告別台灣住宅百年配管沉痾！由銳思新創歷時三年多研發，並取得中華民國發明專利的「管存系統」同層排水7日震撼問市，標榜可以完美實現「免降版、免架高、免小樑」，開啟省時、省工、省料的建築新紀元。

在現代高端房地產市場中，「同層排水」早已不再是新鮮詞彙，而是頂級豪宅建築中備受推崇的標準配備，更獲得無數高端居住者一致認同與讚譽，不僅徹底終結「樓上沖水樓下聽」的噪音干擾，更免去跨樓層檢修、破壞鄰居裝潢的惡夢。

然而，這項備受肯定的居住革新，長期以來卻在推廣普及時，面臨極大的成本與技術障礙。銳思新創7日發表歷時多年研發、並榮獲國家級發明專利的「管存系統」，宣告台灣住宅配管技術正式跨入「免降版、免架高、免小樑」的真同層排水全新紀元。

銳思新創、丰閣建築研究室及聚德建設總監許瑞生指出，過去建築業界在推行同層排水時，之所以動輒增加龐大營建成本與工期，其核心根源在於：「傳統同層排水的存水彎，總是死守在衛浴樓板的區塊內。」

由於存水彎卡在樓板區，為了容納它，業界不得不發展出幾種先天受限的傳統應對方式，包括「降版式同層排水」、「架高式同層排水」及「牆前式同層排水」。

其中，「降版式同層排水」是目前業界最常使用的同層排水工法，結構體施作時，刻意降低衛浴樓板30至50公分以埋設管線，這不僅大幅增加結構混凝土與回填砂石的沉重載重，更在物理結構上埋下內部積水與防水失效的隱患。

「架高式同層排水」結構體樓板維持順平，在衛浴空間樓板上進行配管，必須透過室內地板架高來容納管線，無形中壓縮了寶貴的室內淨高度，更違反無障礙的原則，製造了室內高低差的跌倒隱患。

「牆前式同層排水」使用壁掛式馬桶，將排污管置於衛浴假牆內進行排污，雖然馬桶簡潔美觀好清理，但對於現代衛浴中同樣重要的地板排水、浴缸、淋浴間等，依然無法完整解決。

許瑞生指出，上述傳統方式，不僅在施工上繁複耗時、消耗大量人工與材料成本，更讓無數建商在面臨成本控管時卻步，導致同層排水始終只能在少數高價案場中徘徊。

為了徹底打破這項長年的產業僵局，許瑞生開發出專利的「管存系統」，將總存水彎巧妙地移至管道間，並整合幹管接頭功能，成為管存系統的關鍵元件。

這項關鍵設計，完美解放了建築結構的束縛。它不再需要刻意降版、不需要室內架高、不需要做假牆，更不需要增設小樑，直接將排水系統與建築結構完美整合，實現了真正的同層排水與自主維護。

特別是在當前台灣營建業正面臨嚴峻的「缺工浪潮」與「高昂建材成本」夾擊下，「管存系統」更具備了無可替代的商業戰略價值。

此外，該系統更輔以SGS台灣工程實驗室的嚴格實測數據背書，在展現傲視同業的高效排水效能同時，徹底確保管線的暢通與存水彎的隔絕防護效果，平常不需特別進行維護或固定周期的刷洗，只要安心使用即可。

若有排水不順情況，只要打開自家地板排水口蓋，就能輕鬆進行通管任務排除狀況，真正做到「平常安心用、維修不求人、不驚動鄰居、不破壞裝潢」。

許瑞生強調，在當前房市面臨結構性調整、買方市場更趨理性的關鍵時刻，「管存系統」的問世不僅是一項技術升級，更是建商在激烈競爭中突圍的最強產品力。