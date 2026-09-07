久舜衝自主更新全案管理 示範案「北投大業都更案」準備開工

久舜營造（5547）7日表示，七月行政院通過都更及危老條例修正草案，刪除危老重建申請期限使制度常態化，並新增自主更新全案管理與信用保證機制，預計立法院九月新會期排審；若完成修法，可望降低地主整合與融資障礙，擴大專業全案管理服務需求。

久舜指出，國內屋齡逾30年住宅已突破500萬戶、約占全體住宅六成，但北台灣逾八成已核定的都更危老案因施工成本上漲遲遲無法開工，地主普遍面臨重建條件認知不足、擔憂權益受損與資金調度困難三大障礙。

久舜表示，旗下久聯建築以建築經理及都更危老「全案管理」為核心，提供前期規劃、資金信託、履約管理、工程發包及都更推動諮詢，並以「快速重建、利潤回饋屋主」為服務主軸，確保重建資金專款專用；搭配「不與地主分屋、以管理費及營造服務費為主要收入」的委建模式，可有效降低地主對權益分配與資金安全的疑慮，形成「前期全案管理服務、搭配後續營造工程承攬」的雙層收入結構，也使久舜成為少數由甲級營造廠起家、能一路做到全案維運管理的業者。

目前久舜位於「北投大業都更案」已完成拆屋並進入開工準備，預計2027年上半年開始挹注營收，將是「自主更新全案管理」此一模式落地的重要實績。

憑藉在營造及都更危老全案管理領域的實務經驗，久舜董事長林世貞亦受邀參加「2026第八屆都更危老博覽會」，以「從承攬到全案管理：甲級營造廠如何陪地主走完都更全程」為題進行分享。

久舜表示，公司正由傳統工程承攬角色，逐步轉型為整合社宅統包、廠辦商辦、都更危老、建築經理及機電工程的全案服務平台；隨著土方問題趨於穩定，目前各工地已恢復正常、毛利較佳案件於下半年接棒認列，加上政策型案源持續擴大，全年營收及獲利結構可望穩步向上。