「住名校旁」成買房新顯學！跨區通勤家長痛點 開學季催動教育宅需求

9月開學季，孩子上下學的接送與通勤，再度成為不少家庭的生活課題。尤其對有私校就讀規劃的家庭而言，跨區就學往往伴隨較長通勤時間，兒福聯盟調查就顯示，私校生每日通勤逾1小時的比例達23.8%，接近公校生5倍，也讓「住得離學校近」逐漸成為購屋選址的重要條件。

隨著家庭型買方對就學便利性的重視提升，鄰近優質學校、可縮短接送時間的「教育宅」受到市場關注，包括久樘、雙橡園、精銳、豐穀和華固等品牌建商，也將學區條件納入住宅布局與選址評估。

根據教育部最新學生數預測顯示，大學新生將由目前約20.5萬人，降至130學年度約15.1萬人，但隨著家庭子女數減少，教育資源反而更集中在單一子女身上，家長對就學環境與通勤效率也更加重視。

而這類教育需求，也反映在建商產品布局上。久樘開發近年將學區條件納入選址評估，並持續深耕地方教育，除連續4年贊助國小羽球賽事，也投入孝悌楷模獎及學童優異表現獎等獎學金。

從住宅選址到教育公益，皆可看出品牌對教育環境與家庭客層的長期布局，以其在14期生活圈推出的「久樘歐森」為例，基地即位於衛道中學旁，對有私校就讀規劃的家庭而言，可有效縮短每日接送與通勤時間。

「久樘歐森」規劃28至37坪、2至3房，並採零店面純住宅、四戶兩梯及戶戶邊間設計，提升社區單純性，也兼顧室內採光與通風條件。

全案延續久樘開發健康住宅理念，從日常居住舒適度出發，導入Low-E 6+8+6複合玻璃，強化隔熱、隔音及抗紫外線效果，樓板則加厚至22公分，各戶室內採無小樑設計，在降低居住干擾的同時，也提升空間使用完整性與長期居住品質。

據悉，該案自4月正式公開以來，銷售率已達約三成，在目前房市盤整環境下，去化表現相對穩健。

同樣鄰近衛道中學的還有「雙橡園2658」，預計今年9月推出，總銷約90億元。整案僅規劃單一棟，採全棟SRC鋼骨結構，並配置2,200坪的私有花園。每坪開價與每戶總價目前尚未對外公布。

除衛道中學外，14期周邊亦有馬禮遜美國學校等教育資源。精銳建設8月正式進場的「精銳AM」，便鄰近該校區，規劃38至42坪均質3房，並以3.6米樓高，以及2.8米、3米寬平面車位等產品規格切入市場，甫公開即受到市場關注。

還有「豐穀耘四季」，產品鎖定自住需求，規劃26至41坪、精緻2至3房格局，潛銷階段便已吸引不少忠實粉絲主動詢問；「華固四季匯」則規劃26至40坪、2至3房產品，根據實價登錄資料顯示，平均成交單價達每坪73.14萬元，反映隨著私校與品牌建商效應發酵，也進一步支撐14期房價表現。

21世紀不動產資深經理沈政興表示，私校不受傳統學區限制，家長在購屋時反而更重視通勤與接送時間，因此鄰近指標私校的住宅，往往能吸引較穩定的家庭型自住需求。由於教育需求具長期性，即使房市進入盤整，這類產品仍較容易維持買方關注，市場去化表現也相對具有韌性。