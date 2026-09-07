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鼎晉OBI-858新型肉毒桿菌素二期重複劑量安全性臨床試驗 成功達標

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

鼎晉生技（7876）7日公告，該公司自行開發的新型肉毒桿菌素OBI-858，二期重複劑量的安全性臨床試驗分析成功達標，未來可搶攻百億美元醫美市場。

鼎晉生技表示，OBI-858是公司利用自行開發的新菌種製成新型肉毒桿菌素，可用於美容及醫療用途，其菌種生成的760kDa特殊分子量，已取得台灣、美國、墨西哥、日本、韓國、澳洲、紐西蘭、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、印尼、菲律賓、越南、馬來西亞及新加坡等多國專利。

鼎晉生技表示，OBI-858新型肉毒桿菌素治療中重度皺眉紋之重複劑量安全性二期臨床試驗，主要目的為評估OBI-858重複施打之安全性與耐受性。試驗結果顯示，OBI-858於一年重複施打期間具有良好安全性及耐受性，未發現新的安全性訊號。

免疫原性分析結果也顯示，研究期間未觀察到持續性免疫反應，且未發現抗體生成對療效或安全性造成影響。超過半數受試者於一年追蹤期間，僅需接受一次或兩次治療，即可維持療效。這項研究結果支持OBI-858後續臨床開發及新藥查驗登記規劃。

鼎晉生技強調，接下來將依照計畫完成OBI-858三期臨床試驗並申請新藥查驗登記，整個三期臨床將在2026年完成。

依據研究機構 Grand View Research 指出，2025年全球肉毒桿菌毒素市場規模約為132億美元，並預計將自2026年起以年複合成長率 9.9%成長，至2033年達279億美元。

臨床試驗 菲律賓 沙烏地阿拉伯 生技

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