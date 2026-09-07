產品數位護照試行有成 環境部揭28家企業參與成果

因應歐盟產品數位護照制度發展及全球循環經濟數位治理趨勢，環境部資源循環署7日舉辦「產品數位護照試行成果發表會暨產業論壇」，對外分享我國推動資訊揭露策略願景及與產業4年之合作試行成果，目前已涵蓋電池、紡織品、電腦及網路設備、循環材料等4大類產品，28家企業參與，累積逾2萬筆產品資訊。

循環署署長賴瑩瑩表示，產品數位護照正從試行逐步走向制度，目的不只是揭露資訊，更重要的是透過產品全生命周期資訊，掌握產品從製造、使用、維修到回收再利用的價值鏈。她指出，這與過去著重廢棄物末端管理的思維不同，未來將更重視產品前端設計及上下游資訊串接；由於涉及產品製造、材料*-KY（4763）及上下游供應鏈，也需要跨部會、跨產業共同合作，讓產品資訊真正成為推動資源循環與永續產品的重要基礎。

近年國際間逐步將產品全生命周期資訊管理納入循環經濟政策工具，歐盟推動產品數位護照（Digital Product Passport, DPP）制度，其中電池護照將自2027年2月18日起率先實施，對全球供應鏈及企業數位能力帶來新的要求。我國「資源循環推動法」已將產品揭露及標示使用再生材料比率、耐用性、流向追溯與品質驗證等資訊正式入法；在制度推動前，循環署已透過自願性試行，協助業者提升資料數位化管理知能，並累積制度規劃實務經驗。

循環署說明，自2023年起委託工業技術研究院協助推動產品數位護照試行，透過與產業合作，逐步盤點不同產品生命周期所需資訊，並驗證資料蒐集、交換及應用方式。為降低企業導入門檻，近期已完成產品數位護照開源建置模組，業者可自行部署或整合既有系統；並與歐洲產品數位護照服務商進行跨境資料互通測試，以實際產品及維修情境，驗證台灣產品資訊跨系統、跨市場交換及持續更新的可行性，為未來國際資料互通預作準備。

產業界也從實務需求提出觀察。台灣電池協會秘書長呂學隆表示，面對歐盟電池護照要求，大型企業相對有較多資源投入，但台灣許多中小企業仍需要相關協助；尤其台灣業者在電動自行車、無人機等電池應用市場占有重要地位，產品數位護照除了因應資訊揭露，也攸關後續國際市場拓展。紡織產業綜合研究所副主任李若華則指出，紡織品從原料、製造、品牌、消費者到回收再生，供應鏈長且複雜，DPP真正的挑戰不只是把資料放進系統，而是讓上下游資訊能夠串聯、被信任；未來若進一步結合AI，還可將使用及回收資訊回饋至材料選擇與產品設計，讓DPP從產品履歷進一步成為全生命周期的決策資訊。

在這一屆論壇中，多家試行企業展示了產品數位護照在不同領域的具體應用成果。在塑膠循環與民生消費品方面，凡立橙股份有限公司（ECOCO）與歐萊德國際股份有限公司合作建立了「Bottle-to-Product」數位循環典範。消費者將使用後牛奶瓶投入凡立橙設置於便利商店門市的智慧回收機，牛奶瓶產生的塑膠再生料可製成再生塑膠瓶並應用於歐萊德商品，透過工研院產品數位護照平台，讓消費者掃碼可清晰追溯瓶子從回收、分類到再生的完整履歷。而在紡織產業，優織隆企業股份有限公司透過DPP透明揭露鳳梨葉再生纖維原料產地及碳排放資訊，提升產品循環度資訊透明與供應鏈溯源能力。

此外，產品數位護照亦可運用在電池、資通訊產品及無機材料等多元跨業領域。統量電能股份有限公司因應歐盟電池法規整合供應鏈資料與協作課題；網通巨擘合勤投資控股股份有限（3704）公司分享如何整合分散的產品與證據資料，建立資料來源、責任、權限及變更管理機制，作為DPP規模化導入基礎；高頡建材股份有限公司分享鋼材數位履歷建立可使產品規格、碳排及材料流向可追溯。

循環署特別感謝參與產品數位護照試行的28家跨領域企業，同時也感謝經濟部產業發展署、台灣電池協會、中華民國紡織業拓展會、財團法人紡織產業綜合研究所等單位共襄盛舉與協助產業提升資訊數位化能力。試行的成果將做為後續建立我國資訊揭露制度與提升資源循環效能之基石，環境部亦盼未來能有更多產業與產品持續參與產品數位護照試行，共同完備我國資訊揭露制度規劃與法制推動，攜手邁向透明循環、驗證可信且具國際競爭力的永續循環經濟新時代。