攜手農業部十年 信義「社區一家」助青年深耕地方

信義房屋「社區一家」支持農業部大專生洄游農村競賽邁入第十年，累計投入逾700萬元、支持1,835位青年走進農村。第十六屆成果發表會暨頒獎典禮9月6日登場，見證全台青年團隊駐村成果，讓地方行動不因競賽結束而停止。

認同青年參與地方的力量，信義房屋「社區一家計畫」自2016年起投入支持大專生洄游農村競賽，十年來累計投入逾700萬元，支持1,835位青年學子走入農村社區。許多曾參與洄游農村競賽的團隊，在走進地方、與社區共事的過程中，進一步認識信義房屋「社區一家」計畫理念；當青年在地方累積經驗，希望延續原有行動時，也有機會透過「社區一家」提出社區行動方案，經提案評選後獲得社區一家圓夢金支持，讓地方行動不因競賽結束而停止。 十年來，雙方合作從競賽獎助到串聯青年、社區與企業資源，讓一場競賽不只是一次性的地方參與，更成為青年持續投入社區、延續地方行動的起點。

長期深耕基隆地方的國立臺灣海洋大學「海大睿思家族」，就是其中一個例子。團隊除了多次獲得大專生洄游農村競賽肯定，也是「社區一家」多次得主，更曾於2022年以協助基隆社區建構海洋體驗教育課程及推廣的行動，獲得社社區一家 「深耕校園類-大專青年組」首獎。

信義房屋企業倫理暨永續發展辦公室協理許云昇表示，社區營造需要時間，也需要不同力量持續投入。「社區一家」自2004年推動至今，始終相信地方的改變不必由單一組織獨自完成，而是讓有意願、有想法的人獲得支持，並與社區、政府、企業及更多夥伴共同投入。因此與「大專生洄游農村競賽」合作長達十年，持續支持青年參與地方、串聯不同力量。

農業部黃昭欽次長表示，今年是大專生洄游競賽的第16年，因為不斷有優秀的年輕人加入，每年的成果日漸豐富、有創意。他勉勵在場參與的同學，「參與就是存在，付出獲得更多」，不管獲得什麼獎項或榮譽，都會在臺灣農村的發展史上留下印記，大專生洄游農村將會繼續舉辦，讓更多年輕人持續加入。

本次競賽共21個團隊參加，歷經2個月的駐村，由國立聯合大學文化創意與數位行銷學系學生「棗起！寮一下」榮獲本屆金獎及15萬元獎金。銀獎則由東海大學景觀學系「莒步野編」、國立東華大學藝術與設計學系「木土石光」獲得；國立臺中科技大學大學室內設計系「雁遇紅茶」、國立臺北藝術大學音樂與影像跨域學士學位學程「拾音之地」及僑光科技大學企業管理系「長流拾光 共域新生」奪得銅獎。

信義房屋社區一家支持的最佳靜態布展獎、最佳舞臺展現獎、社區一家獎、SDGs永續獎與國際洄游獎，分別由國立聯合大學、國立臺灣藝術大學、國立東華大學、國立臺北藝術大學、朝陽科技大學、東海大學、僑光科技大學、國立臺灣科技大學、國立中興大學、國立聯合大學、國立臺中科技大學等13個團隊獲獎。

9月6日的成果發表會與頒獎典禮，是青年團隊階段性成果展現，也象徵下一段地方行動的開始。信義房屋「社區一家」將持續支持青年走進地方，串聯政府、企業、青年與社區的力量，讓好的想法有機會被看見、被支持，讓每一次走進地方，都成為改變持續發生的起點。

信義房屋社區一家支持的最佳靜態布展獎、最佳舞臺展現獎、社區一家獎、SDGs永續獎與國際洄游獎，共有13個團隊獲獎。圖／信義房屋提供