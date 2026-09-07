台中福華前董事長廖國宏55歲驟逝 生前樂於公益

台中福華大飯店前董事長廖國宏日前自國外返台，下飛機後突發腦溢血，昏倒送醫搶救仍於4日辭世，享年55歲。業界今天得知都深感不捨，也感念他過去持續關懷公益及弱勢。

身為福華集團第3代的廖國宏，平時重視養生，沒想到日前自國外返台，下飛機後突然昏倒，送醫檢查發現腦溢血，經10多天搶救後仍於9月4日辭世，享年55歲。

台中福華大飯店發布新聞稿說明，廖國宏曾擔任飯店董事長，也曾任台中市觀光旅館商業同業公會理事長，除了長年深耕觀光餐旅產業，更持續投入公益與弱勢關懷。相較於曾經擁有的頭銜，他多年來留下的公益足跡，更成為許多人對他最深刻的記憶。

台中福華表示，廖國宏掌舵飯店期間，不僅推動台中福華營運發展，也將企業社會責任融入日常經營。投入的公益活動，包括多年來推動「飛月奇蹟」，公益足跡遍及彰化家扶中心、南投仁愛鄉親愛部落等地，並曾將募得資源投入偏鄉音樂教育，支持部落孩子持續學習音樂。

廖國宏的公益關懷也延伸至弱勢兒少棒球隊，由於球隊中的孩子多來自單親、隔代教養等家庭，球具、護具均不足，台中福華運用公益月餅募集款項添購相關設備，並邀請具有實戰經驗的棒球教練提供指導，廖國宏期許孩子們能夠繼續努力，「在球場上發光」。

除了長期關注兒少教育，廖國宏任內也支持台中福華愛心社持續投入社會關懷，公益行動涵蓋八八風災、高雄氣爆、八仙塵爆等重大事件的救助及物資支援，以及冬令送暖、年菜公益及節慶關懷等，將企業資源轉化為實際行動。