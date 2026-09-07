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電商拚大家電快速安裝 momo大家電隔日送裝擴大至六都67區

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
momo購物網7日宣布升級大家電配送安裝服務，推出「家電隔日配」。圖／ 截自momo官網
momo購物網7日宣布升級大家電配送安裝服務，推出「家電隔日配」。圖／ 截自momo官網

換大家電最難熬的，不只是該選哪一台，而是買了之後還要等幾天安裝後才能用。富邦媒（8454）旗下momo購物網7日宣布升級大家電配送安裝服務，推出「家電隔日配」，消費者於上午11時59分前完成下單付款，最快隔日晚間10時前即可完成配送與安裝。首波涵蓋六都67個行政區、逾400款洗衣機、冰箱與電視，集結29個品牌。

momo觀察，導入隔日配的三大家電品類，相關商品成交率較去年同期呈雙位數成長，顯示除了品牌、功能與價格，「多久能裝好、開始用」正成為消費者換家電的重要考量。

冰箱、洗衣機等大家電不只需要配送，還牽涉搬運與專業安裝，商品送到家不代表服務完成。momo先前推出最快58小時完成配送安裝的「家電快配」後，再將等待時間往前壓縮。凡商品頁標示「家電快配」圖示且符合隔日配條件之商品，消費者於當日上午11時59分前完成訂購付款，經配送單位電聯確認後，最快可於隔日晚間10時前完成配送及安裝，讓原本「等出貨、等配送、再等安裝」的多段等待，最快隔天一次完成。

首波適用商品超過400款，涵蓋LG樂金、SANLUX台灣三洋、Panasonic國際牌、TECO東元、Philips飛利浦、小米、JVC等29個品牌，橫跨洗衣機、冰箱及電視三大品類，讓消費者在急需換機時，多一個「今天下單、最快明天就能用」的選擇。

momo指出，目前「家電隔日配」已涵蓋台北、新北、桃園、台中、台南、高雄六都共67個行政區。符合條件的消費者最快隔日即可完成送裝。momo同步提供履約保障。如符合服務條件卻發生配送延遲，消費者可於訂購日起10日內聯繫客服申請，momo將提供最高100元mo點補償。

目前已開放「58H快配」服務的洗衣機、冰箱與電視三大品類，相關商品成交率較去年同期呈雙位數成長。momo電商事業資深副總經理洪偉釗表示，從家電快配擴大服務範圍，到家電隔日配上線，希望把時間再壓縮，讓消費者不用為了等安裝而將就。

近年momo持續從不同環節升級大家電購物體驗，從冷氣「白金級安裝」、大家電「58H快配」，到此次再推出「家電隔日配」，讓家電網購不只比商品與價格，也進一步延伸到配送速度、安裝品質與售後保障。momo表示，快速到貨已逐漸成為網購基本期待，但大家電服務真正的挑戰，是能不能把複雜的配送與安裝流程一起做好。未來也將持續整合物流、安裝與服務資源，縮短消費者從「下單」到「開始使用」之間的距離。

momo 六都 家電 電商 富邦媒

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