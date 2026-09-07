華航9月第二度調漲航空貨運燃油附加費 長、短程分別增加4元及1元

國際油價高檔震盪，航空燃油成本壓力持續升高，華航（2610）率先宣布9月第二度調漲航空貨運燃油附加費，9月16日起歐美長程航線每公斤由58元調升至62元，短程亞洲航線則由20元調升至21元，長、短程分別增加4元及1元。

華航開出調漲第一槍後，市場也關注長榮航（2618）、星宇航空（2646）等國籍航空是否跟進。

華航日前已公告9月初調升貨運燃油附加費，長程線由每公斤51元調高至58元、短程線由18元調高至20元；此次因國際油價再度走高，9月16日起再調升至62元及21元，等於9月單月第二度調漲，也反映航空燃油成本壓力持續升溫。

依華航最新調整通知，9月16日凌晨零時起，第一區、第二區等歐美長程航線燃油附加費調升至每公斤62元，增加4元、漲幅約6.9%；第三區亞洲短程航線則調升至每公斤21元，增加1元、漲幅約5%。除基本運價貨物不予徵收外，其餘出口貨物均依計價重量收取燃油附加費。

在成本端持續上升之際，航空貨運需求仍具一定支撐，尤其AI伺服器、半導體及電子零組件等高價值、高時效性貨物，對航空運輸的需求相對穩健，也讓航空貨運價格具備一定的轉嫁成本能力。

業者指出，燃油附加費主要反映航空公司部分新增燃油成本，實際貨運價格仍須視航線供需、艙位利用率及市場運價等因素而定。不過，近期燃油附加費接連調升，顯示航空燃油成本壓力仍未明顯緩解。

市場人士認為，航空貨運具有高價值、急件等特性，只要AI伺服器及電子零組件等貨源需求維持強勁，業者較有機會將部分成本轉嫁至市場，後續貨運運價與燃油附加費變化值得持續觀察。華航此次再度調漲後，長榮航、星宇航後續是否跟進，也將成為航空貨運市場關注焦點。