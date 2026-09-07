翁啟惠醣類研究受肯定 獲美國化學學會國家獎項

生策會表示，生策會名譽會長翁啟惠長期致力於醣類化學研究，深入探討醣類與人體健康及疾病之間的關係，獲選為2027年阿爾弗雷德．巴德生物無機或生物有機化學獎（Alfred Bader Award in Bioinorganic or BioorganicChemistry）得主，預計明年3月赴美國領獎。

生策會今天在官網發布新聞指出，阿爾弗雷德．巴德生物無機或生物有機化學獎由美國化學學會（American Chemical Society，ACS）頒發，為美國化學學會重要的國家獎項之一，旨在表彰傑出化學研究成果，並支持化學家持續推動科學發展。

美國化學學會已公布2027年國家獎項得主名單，翁啟惠獲得阿爾弗雷德．巴德生物無機或生物有機化學獎，頒獎典禮預計明年3月在美國紐奧良舉行，翁啟惠將受邀出席美國化學學會春季年會暨頒獎晚宴。

生策會表示，翁啟惠長期投入醣類化學研究，目前於世界著名的綜合性醫學研究及教育機構斯克里普斯研究所（Scripps Research）領導研究團隊，運用生物有機化學與合成化學技術，探討包括糖鏈在內的醣類所具有的多元功能。

團隊尤其著重研究不同醣類與蛋白質結合後，如何改變蛋白質的結構與功能，以及此一作用對人體健康所產生的影響，特別是在癌症與傳染病領域。

生策會指出，透過開發各類含醣分子的新合成方法，翁啟惠與其團隊建立重要的基礎科學知識，為新藥與疫苗研發提供關鍵依據，研究成果對全球生醫與藥物發展具有深遠影響。

生策會表示，此次獲獎，是國際化學界對翁啟惠的再度肯定。近年他也獲頒耶魯大學化學系柯克伍德獎章（Kirkwood Medal）；歷年重要榮譽還包括沃爾夫化學獎、四面體有機合成創意獎、美國化學學會亞瑟・柯普獎、美國化學家學會化學先鋒獎、英國皇家化學學會羅伯特・羅賓遜獎，以及羅伯特・韋爾奇化學獎。