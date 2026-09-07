房市結構全面翻轉 六縣市小宅單價漲贏大坪數住宅 這區漲逾7成最誇張

永慶房產集團根據實價登錄資料，統計2021年至2026年上半年六都、新竹縣市30坪以下小宅及50坪以上大坪數住宅交易變化顯示，六都、新竹縣市大坪數住宅交易占比全面下降，小宅占比則全面增加，其中桃園、新竹、台中及台南小宅占比更是超越大坪數住宅；房價方面，新竹小宅單價漲最多，桃園更出現小宅單價反超大坪數住宅的現象。

觀察交易占比，桃園、新竹、台中及台南五年前大坪數住宅交易占比都高於小宅，五年後卻全面翻轉，變為小宅交易占比超越大坪數住宅。其中，桃園小宅占比由27.6%升至29.3%，大坪數住宅則由31.8%降至25.5%。

台中小宅由29.1%升至30.5%，大坪數住宅由31.1%降至25.6%；台南小宅由28.9%升至30.5%，大坪數住宅則由33.3%降至29.2%，顯示三大都會區民眾的購屋空間已有從大坪數轉向中小坪數住宅的現象。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，桃園受雙北市外溢需求帶動，小宅交易需求增加；台中市近年重劃區開發及新案供給增加，中小坪數產品選擇更多；台南則因房價漲幅較快，但所得成長有限，民眾逐漸以縮小坪數控制總價，也讓這三都會區小宅交易占比逐步超越大坪數住宅。

新竹縣市則呈現不同樣貌，50坪以上大坪數住宅占比雖由40.6%降至34%，仍是六都、新竹縣市唯一大坪數住宅占比超過三分之一的都會區；30坪以下小宅占比則仍不到2成。

陳金萍指出，新竹受科技產業聚集帶動，就業、就學需求旺盛，加上高所得支撐購屋能力，使購屋族對居住空間仍有一定需求，因此大坪數住宅交易比重相對突出。

進一步觀察五年間大、小坪數住宅單價漲幅，除台北市外，其餘六縣市小宅漲幅皆高於大坪數住宅，顯示低總價產品因市場需求集中，單價反而展現更強的上漲力道。其中新竹縣市小宅單價漲幅達76.6%，位居六都、新竹縣市之冠。

陳金萍表示，新竹因科技產業帶來強勁購屋需求，但住宅供給相對有限，房價持續攀升，也推高大坪數住宅的總價門檻；即使科技業薪資水準較高，購買大坪數住宅壓力仍相對沉重，因此也讓小宅產品漸受青睞，也使小宅需求及價格受到支撐，進而帶動小宅單價快速上升。

此外，桃園小宅單價漲幅也超過4成，更是五年間唯一出現小宅單價反超大坪數住宅的都會區。2021年桃園小宅每坪19.5萬元，低於大坪數住宅的20.4萬元；2026年上半年小宅則升至28.1萬元，反而高於大坪數住宅的27.1萬元。

陳金萍說明，桃園市除了受雙北市外溢需求帶動，近年重劃區及新案快速發展，部分小宅兼具屋齡較新、交通及生活機能優勢，需求集中也推升小宅價格，使其進一步超越大坪數住宅。