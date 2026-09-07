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開學打工型態改變 少賺也要排班自由 64%學生願接受較低時薪換彈性

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
大學生打工型態改變，逾4成學生曾因時間衝突放棄打工，更有高達64%學生表示願意接受以較低時薪換取工時彈性。聯合報系資料照
大學生打工型態改變，逾4成學生曾因時間衝突放棄打工，更有高達64%學生表示願意接受以較低時薪換取工時彈性。聯合報系資料照

開學季來臨，大學生除了安排新學期課表，也開始規劃打工。全台最大打工兼職平台「小雞上工」公布「2026 開學打工調查」，高達 93% 受訪者表示開學後有打工規劃，顯示學生的打工需求仍高；進一步觀察發現，學生期待的兼職方式正在改變，從過去找一份固定工作，逐漸轉向根據課表與生活空檔安排工作；逾4成學生曾因時間衝突放棄打工，更有高達64%學生表示願意接受以較低時薪換取工時彈性。

調查顯示，55%學生理想單次工作時間在4小時內，其中近50%認為3至4小時最理想。更有高達92% 受訪者對於利用課餘或生活空檔快速接取1至3小時的工作感興趣，顯示能配合課表、利用零碎時間的短工時工作，對學生具有高度吸引力。

進一步觀察學生偏好的工作型態，有66%受訪者表示偏好短期、多份兼職、固定工作搭配短期工作，或是依每週課表空檔決定是否接工作。小雞上工觀察，對學生而言，打工不再只是固定時段上班，如何彈性安排工作，以配合課業與生活空檔，也逐漸成為選擇兼職的重要考量。

時間彈性也進一步影響學生對薪資的選擇。調查發現，學生找打工最重視的條件以「自由／彈性排班」（78%）居首，「時薪高低」與「通勤距離近」則皆為 60%，並列第二。更有 64% 受訪者表示，即使自由排班工作的時薪較低仍願意接受，反映對學生而言，薪資仍是重要條件，但時間彈性已成為評估工作的另一項關鍵因素。

另一方面，學生實際求職時也經常面臨工作與生活時間難以配合的問題。調查顯示，有45%學生曾因工作時間與課表或個人行程衝突而放棄工作機會，另有 27% 曾因必須固定排班而放棄，反映傳統固定班表與學生實際可工作時間之間存在落差。

小雞上工觀察，從理想工時、排班偏好到求職條件來看，新世代學生對工作的期待已逐漸從「找一份固定兼職」，轉向尋找更能配合自身課表與生活節奏的工作方式。面對學生對工時與排班彈性的需求提高，小雞上工建議企業在招募學生兼職人力時，除了提供具競爭力的薪資，也可透過彈性排班、縮短單次工時或提供短期工作機會，提高職缺與學生課表的配合度。

打工 時薪 學生

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