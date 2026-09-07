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台中37年資深建商選地哲學曝光 大城堅持「寧疏勿密」瞄準自住買盤

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
大城營建購地瞄準低密度大基地，從土地開始考量居住舒適性。記者宋健生/攝影
大城營建購地瞄準低密度大基地，從土地開始考量居住舒適性。記者宋健生/攝影

台中北屯機捷特區憑藉捷運路網與好市多商圈加持，深受開發商與購屋者青睞，37年資深建商大城營建機構，也在此重金布局近8,000坪土地。業界分析，其背後「鎖定千坪大基地、低密度住宅區」的選地心法，透露出「寧疏勿密」的邏輯，在發展迅速與機能充沛的機捷特區，以「低密度居住體感」取勝。

從機捷土地使用分區圖可知，機捷特區內的土地分為住二之一、商二、特商、休閒服務專用區，其中住二之一的容積率與建蔽率皆是區內最低，相當於基地面積僅一半能作為建築興建之用。

觀察大城營建的布局，自107年出手購地起即首選低密度土地，而手中6筆土地皆有千坪以上或近千坪面積，已推案的社區平均戶數約在200戶上下，可以看出建商從選地開始就非以密集型社區為出發點，而居住的舒適度從選地就已開始。

除了基地規模，臨路條件更是決定「居住體感」的關鍵。細究大城營建於該區布局的土地，多數具備「雙面或三面臨路」的黃金角地優勢。

據土地開發專家分析，多面臨路不僅能極大化採光通風面、減少暗房，也有利於規劃「人車分道」的安全動線。而臨路帶來的永久棟距，結合千坪基地的綠化退縮，更能創造出被綠意環抱的高質感街廓，提升居住舒適度。

以「大城吾界」為例，基地面積1,323坪、三面臨路，尤其面東、面北的棟距開闊無阻，基地四周規劃結合綠意植栽的寬敞人行道空間，塑造出整體性質感街廓。

而社區為190戶純住宅、零店面，維持相對寬鬆的居住密度，並規劃有禮賓迴車道，減少人車動線侷促的困擾，正是大城「先選基地體質，再談規劃設計」的選地邏輯。

此外，「區域深耕」也是大城營建永續經營的關鍵策略。有別於一次性短線消費思維，大城營建選擇長期在地經營，將工程品質、交屋檢驗至售後服務等，公開在住戶與市場的檢視之下，成為開發商不得不持續精進、勇於負責的甜蜜負荷。

臨路條件影響自然採光與通風性，也較能創造出綠意環抱的高質感街廓。記者宋健生/攝影
臨路條件影響自然採光與通風性，也較能創造出綠意環抱的高質感街廓。記者宋健生/攝影

大城營建機構台中機捷特區佈局概況。資料來源：市調
大城營建機構台中機捷特區佈局概況。資料來源：市調

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