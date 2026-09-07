快訊

外國人低消1600！93年串燒老店設天價門檻 日網友：太嚴了吧

昔房仲金童吸金2.5億逃亡7年 落網重判後傳因流感猝逝

父遺囑事業給女友 子女怒控遭洗腦…法官一關鍵判有效

聽新聞
0:00 / 0:00

美NCI計畫支持 生華科CX-5461聯用國際重磅PD-1完成首例收案

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
生華科CX-5461聯用國際重磅PD-1完成首例收案。圖為生華科董事長胡定吾。聯合報系資料照
生華科CX-5461聯用國際重磅PD-1完成首例收案。圖為生華科董事長胡定吾。聯合報系資料照

生華生物科技宣布，旗下全球首創G-quadruplex（G4）穩定劑抗癌新藥Pidnarulex（CX-5461）與由賽諾菲（Sanofi）及再生元製藥（Regeneron Pharmaceuticals）共同開發、已上市的PD-1免疫檢查點抑制劑Cemiplimab（Libtayo）聯合使用，針對難治性微衛星穩定型結直腸癌（MSS CRC）進行的人體臨床試驗，已成功完成首例患者收案

生華科表示，此次首例收案，代表CX-5461「冷腫瘤轉熱腫瘤」及提升免疫治療反應的開發策略，正式由機制研究進入人體臨床驗證，也進一步強化CX-5461作為腫瘤免疫組合療法資產的國際開發價值。

生華科表示，本項試驗由美國國家癌症研究所贊助並支持，是CX-5461納入NCI抗癌研究計畫後推進的重要臨床項目之一，對生華科而言，本次首例收案的意義不只是臨床進度向前，更在於CX-5461能與國際藥廠已上市的免疫治療藥物進入人體聯合驗證，顯示其原創作用機轉正逐步轉化為實際的組合治療開發價值。CX-5461的開發並不侷限於單一組合。

除本次Cemiplimab試驗外，生華科亦同步推進CX-5461與Be one的PD-1抑制劑、與抗體藥物複合體（ADC）的聯合試驗，並延伸至MYC異常淋巴瘤等適應症。多條軸線並行，進一步凸顯CX-5461作為「多元抗癌組合平台」的潛力，可望突破單一癌別與單一療法的限制，開拓更廣泛的組合治療布局。

生華科表示，MSS結直腸癌約占結直腸癌患者的95%，由於腫瘤免疫原性較低，單獨使用免疫檢查點抑制劑的治療反應有限，也是目前腫瘤免疫治療亟待突破的領域。隨PD-1／PD-L1藥物成為癌症治療主流，國際藥廠的下一階段競爭重點，已從單純開發新的免疫檢查點抑制劑，轉向尋找能改變腫瘤微環境、增加免疫細胞浸潤，進而讓原本對免疫治療反應不佳的「冷腫瘤」轉為「熱腫瘤」的新型組合藥物。

生華科表示，一個新藥資產真正的價值，不只在於它單獨能做到什麼，更在於有多少國際藥廠願意把自己的重磅藥物與它併用。隨試驗持續推進，將進一步觀察聯合治療的安全性、適用劑量、初步抗腫瘤活性及可能的生物標誌物，藉此確認最可能受惠的患者族群，並作為後續適應症選擇及臨床開發策略的重要依據。

癌症 收案 生華科

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

泰合抗血栓口溶膜美國上市時間表出來了 FDA通知明年4月22日完成審查

共信動物癌藥將上市

成大團隊研發標靶去磷酸化平台 為癌症、神經退化疾病治療開新方向

繼美國明年2月拚上市後 仁新治斯特格病變藥 LBS-008向日本提上市申請

相關新聞

就愛一個人住？一人戶暴增百萬戶、總數逼近400萬

內政部不動產資訊平台資料顯示，去年一人戶逼近400萬戶、占比突破40%，全台每5戶就有2戶是「一個人設籍」，首度超越二人與三人家戶總和，成為最主流的家戶型態。

全家測試現金自助結帳！紙鈔、零錢都能投 何時擴大一次看

全家（5903）便利商店悄悄測試新款自助結帳機，全台目前僅板橋府中門市1家導入，9月1日才開始進門市測試，就引發網友熱烈討論。新機除了整合會員、多元支付等功能，還能直接投入紙鈔、硬幣並自動找零，讓不少曾赴日旅遊的網友直呼「終於」，更有人看上一次清空皮夾零錢的功能，笑稱「投零錢的聲音超療癒」。

屋主拒都更變成「八爪屋」 專家：未來會變這樣

北市八德路三段一處500多坪危老重建基地，日前基地房子拆除，僅剩一棟4層樓透天厝。為免該透天厝因開挖基地而倒塌，建商找工程公司以左右各4支斜支撐，兩側一共8支，作為保護。

南投中寮柴燒龍眼乾 4天3夜不熄火守住古早味

南投中寮柴燒龍眼乾有獨特煙熏香氣，很受市場青睞，可柴燒過程卻不輕鬆，從採收、剪果到起灶烘焙，幾乎得仰賴大量人力，延續數十年的傳統製程，無法以現代設備取代，農會總動員輪班顧火翻焙，背後藏著四天三夜不間斷的辛苦守候。

蒸發逾千億！928檔推案量創6年新低 高雄熱區轉向

受央行信用管制及買氣降溫等多重利空影響，根據591新建案統計，今年928檔期全台推案個數246案、年減21%；總銷金額由去年的7,106億元大幅縮水23%、1,654億，降至5,452億元，創下自2021年以來近6年同期新低。

從拉新客到養熟客 「二次消費」成餐飲零售業新戰場

過去企業做生意，最在意的是「怎麼把東西賣出去」，但當人口成長趨緩、消費市場進入存量競爭後，產業競爭邏輯也開始改變，業者更在意的已經不是消費者第一次買了多少，而是第一次消費之後，能不能讓消費者再回來一次，這也讓「二次消費」成為餐飲或是零售業產業的新戰場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。