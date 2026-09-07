就愛一個人住？一人戶暴增百萬戶、總數逼近400萬

內政部不動產資訊平台資料顯示，去年一人戶逼近400萬戶、占比突破40%，全台每5戶就有2戶是「一個人設籍」，首度超越二人與三人家戶總和，成為最主流的家戶型態。

統計顯示，2020年家戶數893萬戶，一人戶占比34%，約304萬戶。

短短五年，2025年家戶數增加到985萬戶，其中，一人戶占比40.5%，已達399.3萬戶，將近400萬戶。一人家戶已經超過二人家戶與三人家戶總合，顯示趨勢一人家戶成為主流。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，對比近年每年12~17萬戶新成屋落成與10~12萬對結婚數量來看，單人家戶增速明顯快過結婚與交屋數量。

他表示，一人家戶量快速增加，一方面與單身人口購屋有關。

另一方面，2024年房屋稅2.0實施、2025年開徵，必須要設籍才能使用自用優惠稅率，新房子的房屋稅又特別貴的狀況下，導致民眾出現一波節稅設籍潮。

曾敬德表示，房屋稅2.0改革後，對於自用優惠的持有稅與交易稅，都要有設籍的限制，建議民眾若購置新屋就把戶籍遷入，包括房屋稅、地價稅要注意設籍時間點，另外房地合一稅要適用6年400萬免稅，也需要連續設籍且實際居住滿六年，關於相關規定都要提前做好規劃。