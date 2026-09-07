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屋主拒都更變成「八爪屋」 專家：未來會變這樣

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北市八德路三段500多坪危老重建基地。記者游智文／攝影
北市八德路三段500多坪危老重建基地。記者游智文／攝影

北市八德路三段一處500多坪危老重建基地，日前基地房子拆除，僅剩一棟4層樓透天厝。為免該透天厝因開挖基地而倒塌，建商找工程公司以左右各4支斜支撐，兩側一共8支，作為保護。

民眾經過，看到此一有如長了八隻腳的「八爪屋」，都不免停下腳步，好奇建商要怎麼蓋？未來這棟透天厝未來處境會如何？

此一透天厝所在的危老基地，與小巨蛋、大巨蛋的距離都不到500公尺，為台北市中心黃金地段，原本一樓店面出租給南川麵館經營，現已停業，媒體報導，建商多年協商，但屋主因年事已高，對老屋有感情，加上擔憂都更後的高昂房屋稅與漫長等待期，因此不願參與都更。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，當地位處精華，近年周邊老屋重建的推動情況頗為熱絡，該基地也已於去年928檔期，以「杜拜藝術館」為名正式推案預售，總規劃戶數超過250戶，是台北市區少見的百億指標大案。目前實價已成交的戶別，單價都超過140萬元。

陳定中表示，未參與重建的透天厝，目前的保護工程應僅是暫時的，等到風險較高的地下室開挖工程結束後，保護工程就會功臣身退，兩側不再有巨型斜支撐撐住。

不過，往後整塊基地重建完成後，該透天厝的左右兩邊，將分別被樓高15層、14層的新穎大樓包夾，呈現夾縫中求生存的市容風貌。

陳定中指出，該棟透天厝因臨八德路幹道，且為容積率較高的商業區土地，所以未來若屋況不敷使用，仍具獨立重建的空間。

但單一一棟透天厝的基地面積僅約37坪，除須考量建蔽率外，還須留置騎樓，所以單層可建築面積恐怕不到24坪，可興建的總樓高充其量也只有6、7層樓，重建效益難與併入大基地相比。

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