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漢翔接單報喜 取得龐巴迪 CL3500前機身20年全壽期合約

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
典禮由漢翔董事長曹進平與龐巴迪專案暨供應鏈執行副總裁費利恩(Eric Filion)見證完成換約儀式。黃淑惠
典禮由漢翔董事長曹進平與龐巴迪專案暨供應鏈執行副總裁費利恩(Eric Filion)見證完成換約儀式。黃淑惠

漢翔（2634）民用業務再邁大步取得龐巴迪CL3500前機身20年全壽期合約漢翔與加拿大航太集團龐巴迪(Bombardier)公司今(7)日於台北舉辦合約交換典禮，正式締結Challenger 3500商務客機(簡稱CL3500)駕駛艙暨前機身結構組件策略合作協議(STA)。

本案為二十年全壽期合約，是漢翔民用事業近年最重要的進展。典禮由漢翔董事長曹進平與龐巴迪專案暨供應鏈執行副總裁費利恩(Eric Filion)，在經濟部長龔明鑫、加拿大駐台北貿易辦事處代表及多位貴賓共同見證下完成換約儀式。

CL3500屬於超中型(super-midsize)商務客機，為全世界最暢銷的機型。漢翔自1999年起參與該機型專案，負責後機身結構組件的設計與製造，迄今已交付超過千架的後機身。

期間龐巴迪更多次授予漢翔「鑽石供應商」獎，代表原廠對漢翔的履約能力及產品品質的最高評級。本次再獲駕駛艙與前機身工作包，承製範圍由機體後段一路延伸至前段，使得漢翔成為該機型產製的全球重鎮。

前機身是機體技術門檻最高的區段，不僅外型複雜、須滿足艙壓氣密要求，同時整合駕駛艙結構、乘客門與大量系統介面，全球具備此能力的供應商相當有限。

漢翔表示，本案歷經兩年努力，今年4月完成技術審查，終於正式取得合約。

龐巴迪執行副總裁費利恩(Eric Filion)表示，漢翔多年來一直是龐巴迪的重要供應商，本次協議體現了雙方長期穩固的合作關係，並將繼續與全球合格供應商合作，滿足客戶對品質、性能和可靠性的期望。

在國內供應鏈方面，漢翔已與台灣機製件協力廠駐龍精密（4572）等在地供應商建立合作，並計劃將本案的機械加工零件納入國內供應體系。透過國內廠商共同參與此項重大國際專案，可望提升台灣航太產業的製造能力與供應鏈韌性。

漢翔強調，公司民用業務以「深化既有客戶、擴大工作包層級」為核心策略，由零件製造走向次組件、大型結構組件整合。

本次與龐巴迪的合作，將為公司提供長期且穩定的營運動能，並持續朝成為國際一級機體結構供應商的目標邁進。

漢翔民用業務再邁大步取得龐巴迪CL3500前機身20年全壽期合約。黃淑惠攝
漢翔民用業務再邁大步取得龐巴迪CL3500前機身20年全壽期合約。黃淑惠攝

典禮由漢翔董事長曹進平（左）與龐巴迪專案暨供應鏈執行副總裁費利恩(Eric Filion)見證完成換約儀式。黃淑惠
典禮由漢翔董事長曹進平（左）與龐巴迪專案暨供應鏈執行副總裁費利恩(Eric Filion)見證完成換約儀式。黃淑惠

典禮由龐巴迪專案暨供應鏈執行副總裁費利恩(Eric Filion)親自出席，經濟部長龔明鑫多位貴賓見證。黃淑惠攝
典禮由龐巴迪專案暨供應鏈執行副總裁費利恩(Eric Filion)親自出席，經濟部長龔明鑫多位貴賓見證。黃淑惠攝

典禮由漢翔董事長曹進平親自主持。黃淑惠攝
典禮由漢翔董事長曹進平親自主持。黃淑惠攝

漢翔 龔明鑫 航太

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