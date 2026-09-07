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繼美國明年2月拚上市後 仁新治斯特格病變藥 LBS-008向日本提上市申請

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

仁新*（6696）7日公告，子公司Belite已向日本厚生勞動省（MHLW）提交治療斯特格病變（STGD1）新藥LBS-008（Tinlarebant）之新藥查驗登記申請（NDA），正式啟動日本藥品審查程序，並成為繼美國之後下一個主要目標市場。

Tinlarebant為一款每日口服一次的研發中創新療法，用於治療因ABCA4基因突變所引起的罕見遺傳性視網膜疾病－斯特格病變（STGD1）。該疾病會導致患者視力出現漸進性且不可逆的損傷，目前全球尚無任何獲准的療法，存在高度未被滿足之醫療需求。日本目前估計約有9,500名STGD1患者。

仁新指出，Tinlarebant於2024年6月獲日本指定為先驅藥品（SAKIGAKE pharmaceutical product），享有日本政府針對嚴重疾病且具顯著療效新藥所提供的加速審查途徑。繼美國FDA正式受理Tinlarebant之NDA後，Belite不到一個月內同步向日本提交NDA，展現全球商業化布局的企圖心，並加速美、日兩地患者的用藥機會。若順利獲准，Tinlarebant將成為日本先驅藥品制度下首款獲准的眼科新藥。

Belite以創新研發技術，成功突破日本大廠的壟斷及日本政府保守的審查慣例，成為目前該制度下唯一由非日本企業開發的候選新藥，Tinlarebant亦為目前認證名單中唯一的眼科用藥，未來更有機會創下首款獲准上市之眼科新藥的重要歷史里程碑。

Belite董事長暨執行長林雨新表示，透過先驅藥品認證向日本提交NDA，不僅凸顯出STGD1患者迫切的醫療需求，更展現公司完整且扎實的臨床開發實力。試驗結果顯示，與安慰劑相比，Tinlarebant能顯著減緩視網膜萎縮病灶的增長速度。

在美國市場方面，美國FDA已於2026年8月12日受理Tinlarebant用於治療STGD1之NDA，並授予優先審查資格（Priority Review designation）。依據美國「處方藥使用者付費法案」（PDUFA），完成審查之目標日期為2027年2月12日。Belite因而成為全球極少數同步申請美、日藥證的公司，企圖在最短時間內將Tinlarebant市場價值極大化，為股東創造最大權益。

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