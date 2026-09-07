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國道追撞事故6成是貨車 高公局籲中秋物流旺季拉大車距

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中秋節及教師節連假將至，貨運物流需求增加，高公局提醒貨車駕駛提高國道行車安全。統計今年1至8月國道A1追撞事故共25件，其中小貨車、大貨車及聯結車事故達15件，占整體6成。高公局表示，貨車車身較重、煞停距離較長，加上車頭前方缺乏引擎室潰縮緩衝空間，發生追撞時駕駛人往往直接承受撞擊，呼籲貨車駕駛務必拉大安全車距、保持專注，避免疲勞駕駛。

高公局指出，高速公路行車速度快，一旦發生追撞事故往往造成嚴重後果，尤其小貨車、大貨車及聯結車等車種，車頭前端沒有引擎室作為潰縮及緩衝空間，車身吸收撞擊動能的能力相對有限，發生強烈碰撞時，駕駛人容易直接受到衝擊。

高公局表示，中秋節前物流及貨運需求可望增加，貨車駕駛長時間行駛更應提高警覺，行車時應與前車保持足夠安全距離，預留突發狀況的反應時間及煞停空間，同時隨時注意周遭車輛及路況，切勿在行駛途中分心從事其他活動。

針對疲勞駕駛，高公局提醒，若行車途中出現精神渙散、注意力下降或疲倦等情況，應立即至服務區、休息站或下交流道適當休息，待精神恢復後再繼續行駛。駕駛人可透過高速公路局官網及1968App查詢駕駛人休息室等資訊，多加利用相關設施，避免疲勞駕駛造成事故。

此外，中秋節及教師節連假將實施國道高乘載管制。高公局表示，假期首日9月25日，國道1號及國道3號南向將實施時段性高乘載管制；9月26日至28日連假後3日，國道5號北向也將實施時段性高乘載管制，提醒用路人提前確認管制時段及相關措施，配合現場交通疏導。

高公局呼籲，連假期間國道車流預期增加，貨車駕駛更應維持安全車距、避免超時及疲勞駕駛，其他用路人也應保持適當跟車距離、隨時注意前方路況，共同降低追撞事故風險，確保連假行車安全。

國道 物流 高公局

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