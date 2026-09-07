南投中寮柴燒龍眼乾 4天3夜不熄火守住古早味

南投中寮柴燒龍眼乾有獨特煙熏香氣，很受市場青睞，可柴燒過程卻不輕鬆，從採收、剪果到起灶烘焙，幾乎得仰賴大量人力，延續數十年的傳統製程，無法以現代設備取代，農會總動員輪班顧火翻焙，背後藏著四天三夜不間斷的辛苦守候。

早年為解決產量過剩，去化龍眼木，中寮農民以龍眼灶烘龍眼乾，提高產品附加價值，而後為了方便，改以燃油、瓦斯或機器烘焙，柴燒式微，直到九二一地震後，為重振經濟，加上文創、飲食精緻化，古法煙熏更受市場青睞，成產業特色。

只是，柴燒工序耗時費力，每到龍眼季，農會幾乎是全體總動員。其中，前置作業須將一整串的新鮮龍眼逐顆剪下，且以大小分類，需要大量人力，大多雇用當地婦女協助，趕在龍眼新鮮時完成處理，才能順利將一顆顆龍眼送上灶台。

「柴燒煙熏，掌握火候真工夫。」農會人員說，龍眼放上灶台後，必須經過四天三夜的慢火煙熏，柴火不能太旺，以免受熱過快；火勢也不能太弱，否則烘焙不足；剛開始烘時，每八小時翻一次龍眼，快好了的時候，看狀況縮短成四小時。

更重要的是，柴火不能滅，幾乎廿四小時都要有人持續看守，輪流添柴顧火，並得定時翻動灶台上的龍眼，因此龍眼季期間，員工幾乎都得輪班守夜顧火、翻焙，確保龍眼受熱均勻，絲毫不能鬆懈，合力傳承多年的古法技藝和記憶中的古早味。

中寮鄉盛產龍眼，每年龍眼季，農會總動員，柴燒古法烘製龍眼乾。記者賴香珊／攝影

中寮鄉盛產龍眼，使用柴燒古法烘製龍眼乾，煙薰香氣很受市場青睞。記者賴香珊／攝影

中寮鄉盛產龍眼，每年龍眼季，農會總動員，柴燒古法烘製龍眼乾。記者賴香珊／攝影