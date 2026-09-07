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新鮮人職缺近95萬筆 青年失業率仍逾一成

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

青年找不到工作、企業卻持續喊缺工，台灣勞動市場的「就業錯配」現象浮上檯面。主計總處公布最新就業、失業統計，7月失業率為3.39%，但15至24歲青年失業率高達11.71%；另一方面，1111人力銀行統計，8月新鮮人友善工作機會已超過94.7萬筆，年增6.24%，顯示青年求職與企業徵才需求之間仍存在落差。

1111人力銀行今（7）日指出，進一步觀察新鮮人職缺，以「美容美髮／餐飲旅遊」、「業務／貿易／客服／門市」及「機械模具／生產製程」需求最大，從服務業到製造業都有大量職缺。其中，餐飲烘焙類需求達17萬9,398人，門市銷售也有10萬5,192人，均突破10萬人，顯示第一線服務及基層人力需求仍相當旺盛。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，青年高失業率與企業缺工同時存在，並非市場上「沒有工作」，而是新鮮人找到適合工作的過程需要時間。剛離開校園的求職者，往往期待第一份工作能同時符合薪資、興趣、工作內容、環境及發展性，但企業則更重視求職者能否快速上手、具備基本職場能力，以及是否願意從基礎工作累積經驗。

曾仲葳指出，當求職者期待與企業實際需求沒有對上，就容易形成「企業缺人、青年也在找工作」的落差。她認為，新鮮人的第一份工作未必要「一步到位」，更重要的是能否作為累積能力與經驗的起點。除了薪資，也可觀察企業是否提供完整新人培訓、工作內容是否清楚，職務與自身能力是否相符，以及未來是否具備升遷、轉職或技能累積空間。

新鮮人 職缺 失業率

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