928檔期總銷探6年新低 北台灣大案撐盤、高雄減幅居冠

房市928檔期將至，不過受到央行信用管制持續以及買氣降溫等多重利空影響，591新建案統計指出，今年928檔期全台推案246案、年減21.2%；總銷金額由去年的新台幣7106.5億元大幅縮水至5452億元，年減23.3%，並創下自2021年以來、近6年同期新低。

591新建案分析，今年928檔期全台推案量與總銷金額均大幅縮減逾2成，顯見資金緊縮與買氣冷卻已對建商帶來顯著壓力，建商態度轉趨保守，「延後推案」成為當前市場主旋律。

591新建案指出，央行房市管制延續之下，建商普遍採取「放緩推案、觀察買氣」的保守策略，將重心轉向去化既有餘屋。展望第4季，房市將持續進入築底階段，市場表現預計將由剛性需求及品牌建商的個案為主要支撐。

觀察六都及新竹縣市的推案狀況，僅新竹縣市與台北市推案總銷逆勢成長，尤其新竹縣市增幅為七都之冠，今年928檔期推案雖與去年持平，但總銷金額大幅成長至608.1億元，年增率高達225%。

591新建案說明，新竹漲幅顯著除了去年基期較低，指標大案集中於蛋黃區東區，光是東區推案總銷就占近半數，其中一檔百億大案進場更一舉推升整體總銷。

台北市今年推案下降，不過在總銷高達650億元的指標個案挹注下，總銷金額成長約3成、達到1497.5億元。不過591新建案表示，若扣除指標大案，北市整體推案量實質縮水。

新北與桃園同樣顯露疲態，新北市今年總銷金額為1354.7億元、年減約4成，雖然泰山、林口及中永和有百億指標案撐盤，但總推案數減少逾2成，總銷金額走低。桃園市總銷金額降至1033.7億元，年減約3成，今年百億指標案僅剩一檔，推案數量同樣縮減約3成。

591新建案指出，北台灣尚有指標案撐盤，中南部市場則面臨降溫考驗，推案總銷崩跌式下滑。今年台中推案總銷降至569.3億元、年減近5成，跌破千億大關，推案總銷甚至低於新竹縣市，推案動能嚴重受阻；且新案集中於屯區，反映建商正自蛋白區縮手、退回市區。

南部方面，台南今年推案數量維持常態，總銷卻大減4成、僅剩177.8億元；高雄總銷減幅更居全台之冠，總銷驟降至210.9億元，年減高達66.6%。591新建案表示，高雄推案熱區從過去受台積電效應拉抬的楠梓、左營，轉向鳳山等剛需自住區，不僅拉低總銷金額，也凸顯建商推案策略從追逐投資熱點轉趨保守。