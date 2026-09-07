全家測試現金自助結帳！紙鈔、零錢都能投 何時擴大一次看

全家（5903）便利商店悄悄測試新款自助結帳機，全台目前僅板橋府中門市1家導入，9月1日才開始進門市測試，就引發網友熱烈討論。新機除了整合會員、多元支付等功能，還能直接投入紙鈔、硬幣並自動找零，讓不少曾赴日旅遊的網友直呼「終於」，更有人看上一次清空皮夾零錢的功能，笑稱「投零錢的聲音超療癒」。

這套自助結帳設備涵蓋從會員辨識、商品掃描到付款的結帳流程，消費者可自行輸入全家會員號碼，再逐一掃描商品條碼、確認品項及數量，最後進入付款頁面選擇支付工具。從機台畫面可見，支付方式涵蓋電子票證、信用卡／手機信用卡、手機條碼支付、全家電子禮券及現金等，消費者可依原本的支付習慣自行選擇。

其中，最受關注的就是現金支付功能。選擇現金付款後，機台下方分別設有硬幣「入幣口」及紙鈔「入鈔口」，消費者可直接投入硬幣或紙鈔，由設備自動辨識金額、收款並完成找零，從輸入會員、掃描商品、選擇付款方式到完成結帳，都可透過機台自行操作。

除了購買一般商品，機台首頁還設有「跨店取／兌換」選項，將更多超商消費流程整合進自助設備。全家過去已有門市設置自助結帳設備，此次測試的新機則因現金也成為支付選項，讓原本習慣使用紙鈔、硬幣的消費者，同樣可以自行完成結帳。

據了解，全家自9月1日起於板橋府中門市展開這套設備的測試，目前全台僅此一家導入。由於仍處於測試初期，實際使用成效以及未來是否擴大至其他門市，目前均尚未定案。

新機曝光後也迅速在社群引起討論，其中「直接投零錢」成為最吸睛的功能。分享影片的網友實際使用後形容「那個投零錢的聲音超療癒」，甚至笑稱「害我忍不住一直想投幣」；也有網友看到後表示「我也要來去投零錢了」，將新機視為消化皮夾零錢的新方法。

不少曾赴日旅遊的網友則對這種操作方式相當熟悉，有人留言「這種機器在日本超商用過，蠻好用」、「想到之前日本旅遊也是這樣子」，也有人直呼「終於啊」、「希望全台店家或超商趕快跟進」。

針對外界關注後續是否擴大導入，全家表示，由於目前該機台仍屬內部測試與評估階段，相關成效及後續規劃尚未定案，因此現階段暫無進一步資訊可提供。