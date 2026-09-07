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王品攜 Uber Eats 不到4個月訂單逼近50萬筆！19品牌再推買一送一

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
用 Uber Eats 點王品可累積瘋美食點數並享1%點數回饋。王品集團／提供
用 Uber Eats 點王品可累積瘋美食點數並享1%點數回饋。王品集團／提供

王品集團（2727）今年5月14日攜手Uber Eats擴大外送布局，旗下346間門市上線後銷售成績亮眼，截至8月31日、合作不到四個月，全台外送訂單已逼近50萬筆。王品乘勝追擊，9月9日起集結旗下19個品牌推出指定品項買一送一，最低39元起，並進一步串接旗下「瘋美食」會員生態圈，會員透過Uber Eats叫外送也能累積瘋點數，享1%點數回饋。

王品表示，9月9日至22日將集結19個品牌、20道料理及小點，在Uber Eats推出「指定品項買一送一」，每組價格自39元至438元，包括「肉次方」日式洋蔥牛丼、「原燒」嚴選醬燒豬丼等，不到200元即可買一送一。

鍋物品牌也加入活動，「12mini快煮小火鍋」推出外送限定黃金雞湯雙倍嫩雞鍋，「聚 日式鍋物」則推出和風昆布雪花豬肉鍋，買一送一價格258元起。活動期間結帳輸入優惠碼「一起吃王品」，另有機會取得限量滿額折100元優惠。

除價格促銷外，王品此次也將外送平台進一步與會員經營結合，同步推出「王品瘋美食×Uber Eats買一送一任務牆」。活動期間成功綁定瘋美食會員並加入Uber One會員，在Uber Eats消費王品旗下任一品牌滿450元，可獲限量85折電子優惠券。

跨品牌消費也可再累積點數，活動期間消費任兩個王品品牌，加贈20點瘋點數；達三個品牌以上再送30點，合計最高加贈50點，並取得抽獎資格，有機會獲得500點王品瘋點數或Uber Cash。瘋點數可於王品全台實體餐廳折抵消費，每1點折抵1元。

王品目前瘋美食會員已突破590萬名，旗下實體餐廳約370間，會員內用或外帶消費可享3%點數回饋。隨外送平台納入會員累點渠道，會員完成手機綁定後，未來透過Uber Eats消費王品旗下品牌，也可享1%瘋點數回饋，藉此將會員經營從實體餐廳延伸至外送場景。

此外，即日起至12月31日，瘋美食會員可透過王品瘋美食Facebook粉絲專頁活動連結完成註冊，領取限量210萬組「Uber One兩個月免費會籍」，持續擴大雙方會員合作。

Uber Eats 王品 Uber

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