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開學打工更重彈性 六成學生願降時薪換自由排班

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

開學季到來，學生打工型態也悄悄轉變，除了薪資高低，「能不能配合課表」成為找工作的關鍵。打工兼職平台小雞上工7日公布「2026開學打工調查」，93%受訪者表示開學後有打工規劃，且逾半數學生理想的單次工作時間落在4小時內，顯示短工時、彈性排班逐漸受到學生青睞。

調查顯示，55%學生理想的單次工作時間在4小時內，其中近50%認為3至4小時最理想；另高達92%受訪者表示，對利用課餘或生活空檔，快速接取1至3小時的工作感興趣。

從工作型態來看，有66%受訪者偏好短期、多份兼職、固定工作搭配短期工作，或依每周課表空檔決定是否接工作，反映學生找打工已不僅鎖定固定班表，而是更看重工作能否與課業、生活時間搭配。

時間彈性的重要性開始拉高。調查顯示，學生找打工最重視的條件，以「自由／彈性排班」占78%居首，「時薪高低」與「通勤距離近」則同為60%，並列第二；另有64%受訪者表示，即使自由排班工作的時薪較低，仍願意接受。

實際求職過程中，工作時間與課表衝突，也成為學生放棄職缺的重要原因。有45%學生曾因工作時間與課表或個人行程衝突而放棄工作機會，另有27%曾因職缺要求固定排班而放棄。

小雞上工觀察，學生對兼職工作的期待，正從過去尋找一份固定工作，轉向更能配合課表與生活節奏的工作方式。對企業而言，若希望提高學生族群應徵意願，除了薪資條件，也可增加排班彈性、縮短單次工時，或提供短期工作機會，提高職缺與學生可工作時間的配合度。

打工 時薪 學生

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