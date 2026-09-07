房東鞏固租客 加量不加價

仲量聯行商業不動產部資深副總經理游淑芬分析，未來五年台北市A級辦公市場新增供給雖高達65萬坪，但海量新供給不至於撼動辦公室租金，主因高端租客對高規格A辦需求拉高，市場已走向K型經濟。

不少房東為鞏固租客、租金出招，出現「加量不加價」、高彈性租賃合約因應。

據實價登錄資料顯示，以甫完工「國泰環宇大樓」來說，四樓、15樓雖然位於高低不同樓層，但每坪月租金同樣付4,159元，且租金還包含管理費，更提供房客100%綠電使用，關鍵在於15樓租客一口氣承租4,357.2坪面積，不僅面積是四樓808.26坪的四倍之多，且租期長達七年，因此與房東洽談租金更有彈性。

游淑芬指出，目前房東提供具彈性的租賃條件，還包括拉高商辦的基礎規格，如擴大辦公室電力承載、提高契約電力承載容量，或空調增容等。

另外，游淑芬分析，不少房東還會提供客製化裝修吸引租客，一來租戶可省下辦公室設計裝修和裝潢送審時間和資金，二來租客多了每月現金流使用，這類的優惠方案對外商租戶有高誘因。其他如租金包含提供綠電、共享（公共設施）空間等，也是業主吸客的利器。

部分賣方還會「加送必備硬體」，如附空調、客製化裝修、高架地板等；在北市商辦進入海量供給時代，業主「加量不加價」的具彈性的租賃條件，為的就是吸引並留住優質租客，但房東優惠付出同時，不僅希望鞏固辦公室租金，更傾向與大租戶的租約轉為十年長約，即便是小租客也希望簽訂三至五年的租約。