北市A辦出租坪數拚新高 Q2每坪月租4,641元 居亞洲第八

據仲量聯行最新資料，第2季亞洲商辦租金排名，台北市核心商業區A級辦公室以每平方公尺月租金43.42美元、約每坪月租新台幣4,641元，居亞洲第八名；專家分析，在國內高科技業對辦公室升級的高需求下，未來三年北市A辦市場有望連三年租賃突破5萬坪新高量。

今年第2季，台北市核心商業區A級辦公室以每平方公尺月租金43.42美元、約每坪月租新台幣4,641元，位居亞洲第八位，較去年同期46.43美元的第七名、下滑一名；仲量聯行指出，今年北市A級商辦排名下滑，關鍵在於匯率影響。

仲量聯行分析，今年第2季台北市A級辦公室因企業對辦公空間升級需求帶動，持續推升商辦每坪月租金穩定成長，但因去年6月新台幣升值、一美元兌換新台幣約29.2元，對照今年同期為一美元兌換新台幣約31~32間，在匯差影響，加上排名以美元計價單季月租金，以致排名下滑一名。

資料顯示，今年第2季亞洲最貴A級商辦月租金仍由香港中環108.77美元奪冠，其次為新加坡82.28美元，東京以56.15美元排名第三，首爾53.89美元排第四。

今年第2季亞洲商辦租金排名中，台北市核心商業區A級辦公室以每平方公尺月租金43.42美元、約每坪月租新台幣4,641元，居亞洲第八位，排在胡志明50.32美元、雪梨49.63美元、北京46美元之後。

仲量聯行商業不動產部資深副總經理游淑芬表示，以租戶產業結構觀察，科技業持續扮演台北辦公市場需求主力，第2季科技業成交占比由第1季的38%大幅提升至55%，穩居各產業之首，反映AI、半導體等相關企業持續擴張辦公需求。

游淑芬認為，在國內科技業對A級商辦擁有升級的高需求下，接下來市場新增供給可望逐步被市場吸納，並支撐整體租金表現，今年台北市辦公租賃交易量有機會超過去年4.62萬坪、全年挑戰5萬坪新高量，且認為未來三年北市A級商辦市場有望連三年租賃持續突破五萬坪新高量。