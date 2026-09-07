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福華第三代接班人廖國宏離世

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

福華飯店集團第三代、台北及台中福華大飯店前董事長廖國宏，近期驚傳辭世，享年55歲。台北福華大飯店昨（6）日證實此事並表示，全體同仁深感不捨，並向家屬致上慰問。消息傳出後，也震撼國內觀光飯店業。

廖國宏1971年出生，為福華飯店創辦人廖欽福之孫、廖忠信長子，是福華家族第三代核心成員之一，也是家族長期培養的第三代經營人才。

廖國宏具完整飯店管理專業背景，畢業於美國密西根州立大學旅館管理相關科系，之後取得美國南加州大學工商管理碩士學位。返台後進入福華體系，從飯店實務與營運管理逐步歷練，並參與高雄、台中及台北福華等據點經營。

隨著福華飯店集團進入世代交替，廖國宏逐步進入核心決策體系，曾擔任台中福華大飯店董事長及福華大飯店股份有限公司董事長，肩負第三代接班及老牌飯店轉型的重要任務。

廖國宏接掌核心管理工作後，積極推動飯店硬體改裝、營運升級及數位轉型，希望讓福華這個老字號本土飯店品牌接軌國際。台北福華近年啟動大規模改裝，並與萬豪國際合作，引進旗下「傲途格精選酒店」品牌，也成為福華推動品牌升級的重要一步。

不過，廖國宏近年已陸續卸下第一線職務。福華大飯店股份有限公司2024年3月進行董事長異動，由廖瑞遠接任。

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