點子農場／草間彌生的三意人生

在日本瀨戶內海旅行，才剛離開直島不久，就聽到草間彌生過世的消息。直島是草間彌生之島，她在島上的作品紅南瓜與黃南瓜都是旅人打卡熱門景點。

那天在宮浦港等船，草間彌生那顆鮮紅色、佈滿黑色圓點、可以鑽進去躲貓貓的大南瓜就在眼前。我也思考著如何用三意（創意、公益、生意）來解讀她的一生。

草間彌生1929年生於長野縣松本市，父親四處留情，母親眼裡只有生意，兩人的忽略在她童年的心中鑿出一個洞。

幻覺就從那個洞裡湧出來，不斷蔓延的圓點、瘋長的花田、會開口說話的南瓜。多數人遇到這種經驗會求醫把它壓下去，她卻拿起畫筆，把它畫出來。

1957年赴美，草間彌生在紐約前衛藝術圈闖出「前衛女王」之名，比安迪・沃荷更早以重複圖案挑戰藝術邊界，卻因亞洲女性身分，長期被主流藝術晾在一旁。

紐約是草間彌生三意人生的起點。創意不是被設計出來的策略，是一個人窮盡一生，把恐懼一遍一遍磨平所留下的痕跡。

1973年她回到日本，此後半世紀，日常只有兩點一線：從精神療養院的房間，走到對街工作室，畫到深夜再走回去。這條路，她走了50年，走到了她所謂的「自我消融」。用無限增殖的圓點，把「我」的邊界一點一點蓋掉，直到自己與宇宙萬物融成同一塊布。

公益，是草間彌生創意自然外溢的副產品。她的公益性，不是傳統意義上的捐款做善事，而是兩件她可能從未刻意規劃過的事。

第一，她公開自己與精神病症共處的經驗，讓後來的人敢於談論這個話題，替一整代人的心理困境去了汙名化。

第二，是直島。1994年，65歲的她在瀨戶內海放下第一顆黃南瓜，成為當地藝術振興計畫的起點，讓一座沒落漁村蛻變成國際藝術聖地。2006年，78歲的她又放下一顆可以鑽進去擁抱的紅南瓜，兩顆南瓜相隔12年，剛好是她從孤獨走向開放的人生軌跡。

這種「用藝術帶動地方創生」的路徑，比任何政策白皮書都更早示範了創意如何反哺公共利益。

草間彌生的生意，比外界想像的更精明。她常被浪漫化成「與精神疾病共處的孤獨天才」，但她其實是少數把創意成功轉譯成商業帝國的藝術家之一。

與LV、UNIQLO的聯名、南瓜雕塑的授權，以及新宿草間彌生美術館的自營模式，都顯示她與她的團隊，很懂得把高辨識度的圖像資產系統性地變現。

她是全球拍賣市場成交價最高的女性藝術家之一，這不是偶然，是長期經營品牌的結果。

草間彌生的三意成就，跟一般常見的「主動設計、彼此平衡」不太一樣。

她的創意源自無法選擇的病理經驗；公益是創意自然外溢的副產品；生意則是後來被商業機制放大、甚至一度追上創意成果的部分。三者不是同時被規劃出來的，而是一個人用一輩子的重複勞動，意外長出來的果實。

草間彌生於2026年8月14日在東京病逝，享年97歲，直到臨終前都沒有放下畫筆。消息公布時，距離她離開已過了13天，這13天裡，她的身體已完成消融，世界卻渾然不知。

而她留下的南瓜，仍站在直島的海邊，讓每一個遊客，繼續踩在她親手種下的圓點上面，繼續替她把創意、公益與生意，一日一日地活下去。