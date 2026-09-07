漢來美食北部展店 加速

漢來美食（1268）旗下深耕高雄30年的「福園台菜」首度北上，並首度走出飯店進駐商場，台北大巨蛋店近期開幕，集團餐飲通路再添生力軍。漢來另一高級粵菜品牌「漢來名人坊」也將接棒進駐，今（7）日試營運、10日正式開幕。漢來美食董事長林淑婷表示，大巨蛋商圈匯聚賽事、演唱會、百貨人流及國際旅客，是福園提升品牌知名度與能見度的重要舞台。

漢來近期陸續在大巨蛋商圈導入台菜、粵菜兩大品牌，其中福園大巨蛋店年營業額估1億至1.2億元，名人坊大巨蛋店則估1.3億至1.5億元，兩店合計年營業額約2.3億至2.7億元。後續旗下人氣Buffet品牌「島語」也預計11月中進駐大巨蛋商場C區，屆時漢來將有三大品牌齊聚大巨蛋，進一步擴大北部餐飲版圖。