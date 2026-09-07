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電信三雄大搶開學商機 祭5G與寬頻上網優惠、強打智慧手表

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信三雄中華電信（2412）、台灣大、遠傳，以及有線電視業者中嘉等積極搶攻年輕客戶，迎向開學季，各出奇招祭出優惠方案，除基本的5G及寬頻上網優惠，更以智慧手表攻占小學生的心。

面對這群極具潛力客戶，電信及有線電視業者近年投入愈來愈多資源包裹專屬方案，每到開學季，紛紛祭出各種優惠打擂台。

針對基本的上網需求，電信業者打包影音等數位生活服務，中華電信網路門市推出「聰明開學，精采接棒」，整合行動、寬頻、影音及購物優惠，打造一站式開學數位生活體驗；加碼抽SONY WF-C510藍牙耳機及MacBook Neo；新申請HiNet光世代速在必行300M（含）以上方案，送Hami Video影視雙享包前六個月零元優惠，最高再送Hami Point 3,200點。

遠傳強打「青春同行588」，打造「開學大禮包」，看準生成式AI已快速融入校園學習，遠傳「AI學習組」提供AI應用訂閱折抵金1,000元，再加贈AI智慧筆記產品「PLAUD NOTE AI智慧錄音卡」。

中嘉寬頻則陪伴學子迎接數位校園生活，推「光纖嘉速」資費方案，月付499元起，150M光纖上網服務，500元有找就直上光纖上網。

看準AI工具需求，遠傳推「開學應援」系列優惠，助攻校園生活智慧升級。新申辦或攜碼指定方案，最高送3,600元數位服務訂閱金，可折抵ChatGPT、Gemini等熱門AI工具。

電信三雄紛紛強打智慧手表，中華電信主打MagiWatch兒童智慧手表，搭配指定資費手表零元，支援視訊通話、安全定位和一鍵SOS求救，還內建智慧寵物互動遊戲功能。

電信三雄 中華電信 遠傳

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