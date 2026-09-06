快訊

今晚有彈性管制！「大象來了」昨晚士林10萬人潮擠爆 今啟動動線優化

遭吳靜怡影射持大麻煙彈…佀廣洋不忍了提告誹謗 明再提民事告訴

薔薔入境英國被拒！踩到3大地雷被盯上 遭警告：每次都會被這樣對待

畫作IP變印花穿上身 台灣紡織與藝術家共創產業鏈

中央社／ 巴黎6日專電
台灣紡織業者CLA與藝術家共創產業鏈，將畫作IP變印花。圖為CLA於8月31日至9月2日在巴黎Texworld大展新創企業區展示的花布，來自5位台灣藝術家的作品。中央社
台灣紡織業者CLA與藝術家共創產業鏈，將畫作IP變印花。圖為CLA於8月31日至9月2日在巴黎Texworld大展新創企業區展示的花布，來自5位台灣藝術家的作品。中央社

「一件也印」，台灣紡織業者CLA參與巴黎Texworld大展新創企業區，展示與5位台灣藝術家合作的印花布料。面對中國低價印花與AI生成競爭，CLA強調圖案皆來自真人創作，且IP作品不被買斷。

CLA丞宇時尚創意整合科技公司8月31日至9月2日在巴黎北郊Bourget，參與「巴黎國際面料及輔料展覽會」（Texworld Apparel Sourcing，以下簡稱Texworld）。

展會包含紡織、成衣與新創企業區（Avantex）。CLA憑藉母公司40年的紡織經驗，以印花技術與串連工廠、市場與藝術家，入選新創企業區參展。

CLA執行長林家宇接受中央社訪問時，展示身上由加拿大台裔藝術家Daniel Wong創作、與可口可樂聯名的服飾，其印花由CLA製作。

林家宇解釋，CLA是線上平台，匯集全球近200名藝術家與設計師作品。Texworld展示與5位台灣藝術家合作的印花布料，並提供小量生產、媒合商業客戶，以及協助商品鋪貨、寄售等服務。

林家宇表示，國際印花市場競爭激烈，除了中國低價競爭，還面臨AI生成挑戰。CLA的營運難題，是說服客戶多付出一點錢，選擇「台灣製造」與「真人創作」。

林家宇說：「只要藝術家有興趣將作品製成印花布料，我們一件也印。」

她解釋，CLA會與藝術家簽約，讓每塊花布背後都有作者名字，讓客戶理解花布的「價值」而非「價錢」。藝術家作品不會被買斷，能繼續與各界合作。

林家宇說，參與Texworld期間，遇到比利時、英國、義大利的客戶，認同CLA支持藝術家的理念，也有法國藝術家與設計師對此商業模式感興趣。

林家宇表示，能在藝術與市場間建立橋梁，將藝術家與設計師的作品帶到海外，讓國際看見印花布料廣泛的商業應用，是她最驕傲的事。

畫作 產業鏈 藝術家

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／2026苗栗美術名家年展「鄉野」開幕 邀大家感受土地與美學的洗禮

光州雙年展台灣館「無限副本」 探討地緣政治灰色地帶

好讀周報／「波點女王」草間彌生97歲辭世 從精神疾病幻覺到征服紐約的傳奇一生

讓藝術走進日常空間 IKEA KONSTRUNDA系列集結7位藝術家、設計師共創

相關新聞

福華集團第三代廖國宏養生、有運動習慣 年僅55歲猝逝震驚飯店業

福華集團第三代接班人、前台中福華大飯店董座廖國宏，驚傳驟逝，年僅55歲。台北福華大飯店證實，全體同仁對廖國宏前董事長辭世，深感不捨，並致上最深切的哀悼。

福懋油撤換代表人 蔡清松遭解任中聯油脂董事長

中聯油品致癌物超標案，台中地檢署8月18日起訴中聯油脂董事長蔡清松等15人。中聯油脂5日深夜發布重大訊息公告，福懋油脂終...

2026中小企永續翻轉競爭力／生森木讓廢塑膠變綠建材

不論是在台北三軍總醫院的內湖院區、市民大道橋下公園、宜蘭五星級溫泉會館，甚至一些連鎖商店門市的戶外景觀，許多建材使用的是「生森木」可回收永續綠建材。「生森木」品牌創辦人鄭安茹的理念，就是堅持不使用木建材，避免砍伐森林，落實循環經濟，這也是鄭安茹創建品牌、實踐ESG的初心。

AI技術突飛猛進 學者籲勞工強化跨域能力

AI技術突飛猛進，引發AI取代人類工作擔憂，學者指出，目前AI主要衝擊白領文職與電腦相關工作，面對AI浪潮，勞工不應恐懼，應積極學習並培養跨領域整合能力，確保職場競爭力。

企業獎勵旅遊 鳳凰、雄獅、五福等旅行社嗨翻

台灣經濟成長動能強勁，企業獲利與信心回升，帶動企業獎勵旅遊提前出籠。鳳凰旅遊、雄獅旅遊及五福旅遊均傳出2027年企業獎旅團報喜。

藥華藥帶勁 8月營收倍增

藥華藥昨（5）日公告8月營收26.2億元，月增4.4%、年增105.4%，單月歷史新高，新藥Ropeg（P1101）注射筆型成為8月營收成長新動能，隨Ropeg於日、美相繼取得原發性血小板過多症（ET）藥證，公司治療版圖由真性紅血球增多症（PV）拓展至ET市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。