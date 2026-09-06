畫作IP變印花穿上身 台灣紡織與藝術家共創產業鏈

「一件也印」，台灣紡織業者CLA參與巴黎Texworld大展新創企業區，展示與5位台灣藝術家合作的印花布料。面對中國低價印花與AI生成競爭，CLA強調圖案皆來自真人創作，且IP作品不被買斷。

CLA丞宇時尚創意整合科技公司8月31日至9月2日在巴黎北郊Bourget，參與「巴黎國際面料及輔料展覽會」（Texworld Apparel Sourcing，以下簡稱Texworld）。

展會包含紡織、成衣與新創企業區（Avantex）。CLA憑藉母公司40年的紡織經驗，以印花技術與串連工廠、市場與藝術家，入選新創企業區參展。

CLA執行長林家宇接受中央社訪問時，展示身上由加拿大台裔藝術家Daniel Wong創作、與可口可樂聯名的服飾，其印花由CLA製作。

林家宇解釋，CLA是線上平台，匯集全球近200名藝術家與設計師作品。Texworld展示與5位台灣藝術家合作的印花布料，並提供小量生產、媒合商業客戶，以及協助商品鋪貨、寄售等服務。

林家宇表示，國際印花市場競爭激烈，除了中國低價競爭，還面臨AI生成挑戰。CLA的營運難題，是說服客戶多付出一點錢，選擇「台灣製造」與「真人創作」。

林家宇說：「只要藝術家有興趣將作品製成印花布料，我們一件也印。」

她解釋，CLA會與藝術家簽約，讓每塊花布背後都有作者名字，讓客戶理解花布的「價值」而非「價錢」。藝術家作品不會被買斷，能繼續與各界合作。

林家宇說，參與Texworld期間，遇到比利時、英國、義大利的客戶，認同CLA支持藝術家的理念，也有法國藝術家與設計師對此商業模式感興趣。

林家宇表示，能在藝術與市場間建立橋梁，將藝術家與設計師的作品帶到海外，讓國際看見印花布料廣泛的商業應用，是她最驕傲的事。