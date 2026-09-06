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泰合抗血栓口溶膜美國上市時間表出來了 FDA通知明年4月22日完成審查

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

泰合（6467）6日宣布，該公司重磅大藥─抗血栓口溶膜 BEQIA（TAH3311）美國新藥查驗登記（NDA）申請已獲美國FDA來函確認，正式進入標準審查程序。依「處方藥使用者付費法」（PDUFA）審查完成目標日為明年4月22日，顯示BEQIA朝美國上市再跨越重大里程碑。

泰合生技表示，BEQIA為該公司運用自主開發的TDS透皮／透黏膜藥物傳輸平台技術所開發的Apixaban抗血栓口溶膜。Apixaban的原廠專利藥品Eliquis，由必治妥、與輝瑞兩大跨國藥廠共同開發，為全球最暢銷的小分子藥物。

這項藥物可廣泛應用於心房顫動（Atrial Fibrillation, AF）患者以降低中風及全身性栓塞風險，以及其他血栓相關適應症。根據IQVIA數據，2025年Eliquis美國市場銷售規模已達約292億美元；必治妥公布之2026年第2季財報亦顯示，Eliquis單季全球營收達44.8億美元，較去年同期成長21%，顯示Apixaban在全球抗凝血治療市場具有龐大的市場規模，臨床需求仍在持續增加。

泰合表示，隨全球人口高齡化，心房顫動患者人數持續增加，高齡族群半數皆有吞嚥障礙問題，加上Apixaban須終生服用，BEQIA以口溶膜劑型，透過更便利的給藥方式，改善吞嚥困難族群服用傳統錠劑時須磨粉、易噎嗆等臨床使用痛點，進一步提升病患服藥的依從性。

除美國市場外，BEQIA歐洲上市申請亦已同步推進。泰合生技已於2025年10月30日向歐洲藥品管理局（EMA）提出藥品上市許可申請（MAA），於2025年11月27日獲EMA通知確認申請資料收訖，正式進入審理程序。此次美國FDA正式來函，確認2027年4月22日為PDUFA Goal Date，使BEQIA美國上市申請的重要法規時程更加明確。

泰合生技表示，BEQIA目前已形成美國FDA與歐洲EMA兩大主要市場同步推進的全球法規布局，也再次驗證公司憑藉TDS平台技術推動新劑型藥物進入國際主要法規市場的能力。

隨著BEQIA美國與歐洲法規進度持續推進，泰合生技亦同步加速全球授權及商業化布局。目前已吸引來自美國、歐洲、紐澳、中南美及亞洲等市場數十家藥廠簽署保密協議，並持續進行授權及合作洽談。

該公司同時以BEQIA為起點，持續運用TDS平台技術開發更多新劑型藥物，將BEQIA累積的藥物開發與國際法規經驗複製至後續產品，加速全球商業化進程，除解決臨床用藥痛點以造福病患，更進一步將TDS平台技術打造為泰合生技持續創造價值與推動長期成長的重要引擎。

血栓 FDA 時間

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