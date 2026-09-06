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「微笑海悅2」與「台灣隱賦」交屋 海悅8月合併營收激增5.4倍

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

海悅國際（2348）公告2026年8月合併營收14.25億元，年增540.56%；累計今年前八月合併營收66.19億元，累積年增率80.61%。

海悅8月代銷業績持續穩健，包含 :新北市中和區「寶亞世界公舘」、「大同新紀元」、永和區「漢皇River Sky」、新莊區「邦瓏雍玥」；新竹「閎基鑲湧」；台中「鉅陞藏賦」；台南市「璞硯硯青」、「國泰原美」等建案開案銷況符合預期。

另外，台北市「全陽交響曲」、「連雲懷生段」、「國美德杰汀州路案」。新北市新店「央北瀞禾園」、中和「兆璞之森」、桃園「昭揚開」、「元生琢苑」、新竹「忠泰竹東案」、「達麗台肥案」等多項指標建案即將公開銷售；海悅表示，只要符合消費者預期且買得起的房價個案，預售建案成交量可期，公司將逐步認列銷售業績。

海悅6月啟動台北市「敦仰」、新北市「A 3光點」與高雄市「達麗未來市」三大建案完工交屋認列，並持續挹注7、8月營收表現；再加上8月再新增「微笑海悅2」與「台灣隱賦」完工交屋，為8月營建收入再添成長動能。

在多筆新建案完工交屋下，海悅下半年營運確定優於上半年；海悅指出，公司維持每年均有投資收益建案挹注代銷與營建收入，在多角化經營積極擴張營運版圖下，今年公司已啟動五項投資收益建案，今年底前預計還有台中市北區「達麗冶翠」案完工。

海悅表示，觀察近年國內不動產市場，房市已歷經數波信用管制政策，先前過熱市場已逐步降溫，顯見調控已見成效，接下來海悅也會透過垂直整合優勢，參與建商前期產品規劃，鞏固並擴大市占率。

海悅 營收 國泰

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