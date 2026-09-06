福華飯店集團第三代接班人廖國宏驚傳離世 享年55歲

不論是在台北三軍總醫院的內湖院區、市民大道橋下公園、宜蘭五星級溫泉會館，甚至一些連鎖商店門市的戶外景觀，許多建材使用的是「生森木」可回收永續綠建材。「生森木」品牌創辦人鄭安茹的理念，就是堅持不使用木建材，避免砍伐森林，落實循環經濟，這也是鄭安茹創建品牌、實踐ESG的初心。

2026-09-06 01:46