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福華飯店集團第三代接班人廖國宏驚傳離世 享年55歲
福華飯店集團第三代接班人、曾任台北及台中福華大飯店董事長廖國宏，6日證實日前驚傳不幸離世，享年55歲，震撼觀光業界。
廖國宏為福華創辦人廖欽福之孫、第二代廖忠信長子，1971年出生，學經歷非常出色，美國密歇根州立大學酒店管理學學士學位，美國南加州大學工商管理碩士學位。
也是福華培育的接班人，他早年赴海外飯店歷練，包含日本慶應廣場酒店專業經驗， 美國芝加哥希爾頓酒店等。
返台後進入福華體系，歷任餐飲管理、飯店經營及集團管理等職務，曾參與高雄、台中福華大飯店經營，成為第三代核心經營者，接手福華飯店集團核心管理工作後，積極推動飯店改裝及數位轉型，盼老牌品牌接軌國際。
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