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下飛機就昏倒…福華集團第三代廖國宏搶救逾10天 55歲猝逝震驚飯店業

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福華集團第三代廖國宏養生、有運動習慣 年僅55歲猝逝震驚飯店業

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
福華集團第三代接班人、前台中福華大飯店董座廖國宏。圖／福華飯店提供
福華集團第三代接班人、前台中福華大飯店董座廖國宏。圖／福華飯店提供

福華集團第三代接班人、前台中福華大飯店董座廖國宏，驚傳驟逝，年僅55歲。台北福華大飯店證實，全體同仁對廖國宏前董事長辭世，深感不捨，並致上最深切的哀悼。

據了解，廖國宏日前才從國外返台，但下飛機沒多久就昏倒，被緊急送往醫院急救，當時就檢查出腦溢血，且情況嚴重，住進加護病房，未料搶救10多天仍回天乏術，9月4日離世，享年55歲。

廖國宏平時相當養生，不僅茹素、不菸不酒，也有健走、打網球等運動習慣，去年從台中福華大飯店董座卸任後，經常飛往國外做公益，如今傳出噩耗，讓飯店圈都相當震驚。

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