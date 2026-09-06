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福懋油撤換代表人 蔡清松遭解任中聯油脂董事長
中聯油品致癌物超標案，台中地檢署8月18日起訴中聯油脂董事長蔡清松等15人。中聯油脂5日深夜發布重大訊息公告，福懋油脂終止指派蔡清松擔任法人董事代表人，蔡清松因此解任中聯油脂董事長，中聯油脂將擇期召開董事會改選董事長。
中檢查出中聯將黃豆熱損粒進料標準放寬，致油品苯駢芘超標，發現未通報仍出貨下游廠商，偵辦後於8月18日起訴中聯董事長蔡清松等15人、4公司，並建請法院從重量刑。
中聯油脂成立於1995年，由福壽、福懋油、泰山等3家國內油脂廠共同投資設立，3大股東各持股約1/3。
中聯油脂的蔡清松為福懋油脂法人董事代表人，2025年4月接任中聯油脂董事長，2026年6月任期屆滿改選後續任。
中聯油脂今年爆發油品事件後，福懋油脂9月5日終止指派蔡清松擔任法人董事代表人，蔡清松因此解任中聯油脂董事長。
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