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跨足時尚設計 台灣成衣入選巴黎Texworld趨勢展區

中央社／ 巴黎5日專電

全球紡織成衣景氣低迷，業者仍努力找尋出路。台灣成衣業者源甡從專業航海服拓展時裝設計，今年一件粉紅蕾絲羽絨外套，入選巴黎Texworld2027-2028秋冬趨勢展區，展現台灣創新力。

J.Adams源甡公司8月31日至9月2日在巴黎北郊Bourget，參與「巴黎國際面料及輔料展覽會」（Texworld Apparel Sourcing，以下簡稱Texworld）。本屆製造商、採購商參與人數較去年下降，反映全球紡織成衣景氣低迷。

國際紡織聯盟（ITMF）今年7月調查顯示，全球紡織業景氣與訂單再度轉弱，逾半受訪業者將需求疲弱列為主要挑戰，不過對未來半年仍審慎樂觀。

本屆Texworld以「時代解剖」（Autopsy）為2027-2028秋冬趨勢主題，從12個趨勢色解讀當代社會的裂痕。其中鮮豔粉紅色為今年主色，強調繁花新生的生命力，鼓勵探索「無窮無盡的組合」。源甡設計的粉紅色羽絨衣，在接縫加入蕾絲異材質，入選趨勢展區範例作品之一。

源甡設計課長鄭夙婷接受中央社訪問表示，公司以專業航海服起家，擅長家庭打獵裝等戶外機能服飾，近年拓展時裝設計，主要客戶包含Zara旗下歐洲女性運動品牌OYSHO，設計帶有流行元素的瑜伽服；以及美國女性潮流品牌Free People Movement等，涵蓋快時尚與中高價位品牌。

歐洲客戶偏好內斂設計，希望有看不出來的巧思。美國客戶則偏好衝擊性強、繁瑣多變的視覺元素，最好一眼就覺得有在設計。

鄭夙婷說，歐洲品牌多追求長久穩固的核心價值，合作多年仍可能持續使用相同的元素；美國品牌則每季都需展現當下重要的流行元素。

本屆Texworld共有15家台灣製造商參與，多為紡織業者，源甡是唯一跨入時尚設計的成衣製造商。面臨景氣低迷，台灣如何在國際市場搶得訂單？鄭夙婷表示，客戶想創新時，團隊就會努力尋找與測試最新元素，以信賴延續合作。

鄭夙婷強調，成衣廠設計師的難處，是展現巧思之餘還要確保量產順利，因此必須比純設計師更了解工序與製程。

巴黎 設計 歐洲

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