2026中小企永續翻轉競爭力／生森木讓廢塑膠變綠建材

不論是在台北三軍總醫院的內湖院區、市民大道橋下公園、宜蘭五星級溫泉會館，甚至一些連鎖商店門市的戶外景觀，許多建材使用的是「生森木」可回收永續綠建材。「生森木」品牌創辦人鄭安茹的理念，就是堅持不使用木建材，避免砍伐森林，落實循環經濟，這也是鄭安茹創建品牌、實踐ESG的初心。

鄭安茹目前是英本工業公司總經理，父親是英本公司董事長鄭朋仁。走進生森木位於淡水紅樹林環球經貿園區的公司總部，辦公室內陳列了許多建材樣品，上面特別標示著「我不是木材」，提醒訪客，這些建材都沒有使用木質成分。

鄭安茹談起當年在台灣讀大學和研究所，學的是新聞，原本想當記者，但後來到美國西北大學學習行銷管理，畢業後進入美國一家環保顧問公司，為許多企業處理塑膠廢棄物，自此開啟了鄭安茹永續之路的起點，「試想，每年有上百萬台的咖啡機或吸塵器要報廢，這些廢棄的塑膠真的要好好處理，才不會造成環境的負荷。」鄭安茹說。

工作幾年後，鄭安茹開始思考要長居美國，還是將所學到的永續與商業模式帶回台灣？最後她拒絕了美國公司開出的高薪，在2018年回國，進入了父親的英本工業，決定將在美所學，應用在父親的公司。

英本工業成立於1975年，是一家上游原物料及半成品供應者，並致力於工程塑膠材料的創新應用，核心產品包括半導體封裝ESD材料。

鄭安茹回台，一頭鑽進公司的工廠和倉庫，研究如何將廢塑膠轉化成對環境友善的產品。她與同仁投入大量時間研發，成功將再生塑膠轉化為可應用於建築與景觀的循環建材，並進一步發展出「回收、再生到建材化」的循環服務，協助企業將自身產生的廢塑膠重新製成建材，再次回到企業空間與工程中使用。「這不只是材料創新，更希望建立廢塑膠重新回到市場的循環模式。」鄭安茹說。

仿木建材 創造利基

「這是極具差異化又有技術門檻的產品，也是很好的商業模式，就開始推動。」鄭安茹說，新開發出的產品，可減少塑膠廢棄物，避免砍伐森林，但這項創新產品要用什麼品牌打入市場呢？

鄭安茹腦海中出現「SAVE A TREE」，後來進一步確定為「LET'S SAVE A TREE」，期望為地球保留一棵樹，創造森林永續、生生不息的目標，於是有了「生森木」的誕生。

鄭安茹的創意和拚勁，說服了父親。鄭朋仁談到女兒回台創立生森木，初期投資非常大，「要設備、要研發、要創品牌，都要投入大量資金；光做行銷，搞得我都沒零用金了！」鄭朋仁半開玩笑地說，但他認同，生森木的目標是取代實木，以可回收再循環的材料，取代木材，「我覺得很不錯，這真的是永續，是一件很有意義的事。」

鄭安茹也說，「父親很有發明家精神，技術很強，他喜歡研發，例如會嘗試將金箔嵌入綠建材，或是在建材上做出煉乳般的紋路，給我非常多的技術支援；我則是想著如何將這些研發成果應用在市場上，我們非常互補。」

堅持初心 客戶按讚

2021年，「生森木」首度參加建材展，鄭安茹描述，當時來不及報名，只好和朋友分享攤位，正好遇見冠德建設高階主管前來找永續建材，「生森木」剛好可提供適當的解決方案，雙方就約時間，父女兩人就前往冠德做簡報，爭取冠德的認同，也獲得參與冠德營造廠根基營造「永續工務所」專案計畫的機會。根基營造的「永續工務所」善用工地回收物料，並大膽採用產業觀望中的創新低碳環保建材，「生森木」的環保綠建材獲得肯定，被根基營造使用在工地現場，後來其他大型建設公司如大陸工程、遠雄，也陸續採用。

「我們在商業空間的利用也做很多，例如星巴克、統一、新東陽，還有飯店。原本用在戶外的木材，如門面、外牆、格柵等，也改用我們的綠建材。」鄭安茹的努力，慢慢在市場上有了回饋。

除了不斷研發、建立品牌形象外，鄭安茹也積極參與地方創生活動，例如在新北市石碇區永安社區的地方創生計畫，「生森木」在里民環境教育與環境改造中，都盡力提供資源。

創業過程有很多難關要過，鄭安茹說，研發要投入很多資金，行銷同樣花錢，「像LOGO就改了三次，要更有質感，讓市場對我們更有印象。」另外，就是市場教育的成本很高，要讓市場接受新品牌、新產品，可以說投入了無數心血。

鄭安茹也分享了她的座右銘：天道酬勤，「我只要認定目標，就會鍥而不捨，配合天時、地利、人和，努力看到成果。萬一遇到阻力，要想辦法面對問題，問題解決了，未來的市場就是你的！」