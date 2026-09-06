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藥華藥帶勁 8月營收倍增
藥華藥（6446）昨（5）日公告8月營收26.2億元，月增4.4%、年增105.4%，單月歷史新高，新藥Ropeg（P1101）注射筆型成為8月營收成長新動能，隨Ropeg於日、美相繼取得原發性血小板過多症（ET）藥證，公司治療版圖由真性紅血球增多症（PV）拓展至ET市場。
藥華藥表示，8月營收雖包含美國醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）相關調整金額，美國市場銷售維持成長動能。
其中，核心產品Ropeg（P1101）的注射筆自7月於美國上市後，8月持續出貨至各醫療通路，挹注美國市場營收表現。
Ropeg於8月24日獲日本核准用於治療所有成人ET患者；美國FDA也提前於8月29日核准ET藥證。
此外，共信-KY（6617）昨日宣布接獲農業部通知，其動物靶向腫瘤消融新藥「思沛康注射液」用於治療犬科黑色素瘤的新藥上市技術資料審查通過，宣告寵物抗腫瘤新時代的來臨。
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