AI技術突飛猛進 學者籲勞工強化跨域能力

AI技術突飛猛進，引發AI取代人類工作擔憂，學者指出，目前AI主要衝擊白領文職與電腦相關工作，面對AI浪潮，勞工不應恐懼，應積極學習並培養跨領域整合能力，確保職場競爭力。

針對AI引發裁員潮，專家表示，此現象已在美國發酵。由於AI具備初步編寫程式能力，導致許多資訊科學（CS）畢業生求職困難；企業可能裁減大批基層工程師，僅保留少數人員審查AI寫出的程式。

基本上，企業導入AI的正確觀念應是「降本增效」而非裁員。以國內媒體與金融業為例，導入AI成功協助文職人員提高產出效率，卻未伴隨裁員，若企業以導入AI為由進行裁員，政府應嚴格稽查其營運計畫與勞工轉職補償，避免企業以AI之名，行裁員之實。

同時，學生與勞工必須思考哪些工作難以被取代，並培養「跨領域整合能力」，將自身專業知識與AI工具結合，才能成為就業市場上的常勝軍。