聽新聞
0:00 / 0:00

企業獎勵旅遊 鳳凰、雄獅、五福等旅行社嗨翻

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
鳳凰明年高檔河輪產品價量齊揚，12個航次已有十個被企業獎旅團提前包下。鳳凰旅遊提供
鳳凰明年高檔河輪產品價量齊揚，12個航次已有十個被企業獎旅團提前包下。鳳凰旅遊提供

台灣經濟成長動能強勁，企業獲利與信心回升，帶動企業獎勵旅遊提前出籠。鳳凰旅遊雄獅旅遊及五福旅遊均傳出2027年企業獎旅團報喜。

其中鳳凰（5706）明年高檔河輪產品價量齊揚，12個航次已有十個被企業獎旅團提前包下；雄獅企業獎旅已成核心成長動能，營收占比突破15%；五福（2745）表示，2027年上半年企業獎旅團洽詢熱度升溫，顯示企業獎旅市場提前暖身。

業者觀察，企業獎旅已從過去單純的員工福利，逐步轉向留才、激勵績效及凝聚組織向心力的重要工具。企業獲利改善，加上員工對旅遊體驗要求提高，獎旅市場呈現客製化、高端化趨勢，企業願意提高預算，從傳統團體旅遊升級至高品質、深度體驗行程。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，2027年河輪產品價量齊揚，明年規劃12個航次，較2026年十個航次增加兩成，值得注意的是，已有十個航次提前由企業獎旅團預訂，顯示河輪逐漸成為高端企業獎旅重要選項。明年航程主要集中在4、10、11及12月，涵蓋歐洲、埃及等市場。

卞傑民指出，企業獎旅不只是出去玩，更肩負凝聚員工、激勵士氣及形塑企業文化的功能。相較現金獎金，透過旅遊創造共同回憶與特殊體驗，更能形成榮譽感，也因此高端獎旅需求持續增加。

雄獅旅遊看好企業獎旅持續成長，目前營收占比已突破15%，企業客戶數連續三年維持雙位數成長。客戶結構也從過去以保險、金融、直銷業為主，逐步擴大至科技、製造、醫療生技及上市櫃企業，顯示企業獎旅需求更加多元。

五福旅遊指出，2027年上半年企業獎旅詢問度已明顯升溫，大型企業及上市櫃公司提前卡位機位、飯店，反映企業對明年獎旅規劃更加積極。

旅行社 旅遊 鳳凰旅遊 雄獅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獨／鳳凰河輪獎旅團夯 明年10航次企業包下

元本搶攻高端旅遊極地客回流 帶動2027-2029商機

009828中信台日韓PCB掛牌！囊括上游材料到高階載板 吃透AI升級紅利

信驊釋利多… 明年訂單爆發 總量超過今年全年業績

相關新聞

2026中小企永續翻轉競爭力／生森木讓廢塑膠變綠建材

不論是在台北三軍總醫院的內湖院區、市民大道橋下公園、宜蘭五星級溫泉會館，甚至一些連鎖商店門市的戶外景觀，許多建材使用的是「生森木」可回收永續綠建材。「生森木」品牌創辦人鄭安茹的理念，就是堅持不使用木建材，避免砍伐森林，落實循環經濟，這也是鄭安茹創建品牌、實踐ESG的初心。

AI技術突飛猛進 學者籲勞工強化跨域能力

AI技術突飛猛進，引發AI取代人類工作擔憂，學者指出，目前AI主要衝擊白領文職與電腦相關工作，面對AI浪潮，勞工不應恐懼，應積極學習並培養跨領域整合能力，確保職場競爭力。

企業獎勵旅遊 鳳凰、雄獅、五福等旅行社嗨翻

台灣經濟成長動能強勁，企業獲利與信心回升，帶動企業獎勵旅遊提前出籠。鳳凰旅遊、雄獅旅遊及五福旅遊均傳出2027年企業獎旅團報喜。

藥華藥帶勁 8月營收倍增

藥華藥昨（5）日公告8月營收26.2億元，月增4.4%、年增105.4%，單月歷史新高，新藥Ropeg（P1101）注射筆型成為8月營收成長新動能，隨Ropeg於日、美相繼取得原發性血小板過多症（ET）藥證，公司治療版圖由真性紅血球增多症（PV）拓展至ET市場。

台塑四寶將公布業績

台塑集團旗下四大公司預計8日公布8月業績。近期油價大漲，塑化報價勁揚，各界關注塑化產業成本壓力；不過隨8、9月起部分產品陸續進入下游需求旺季，業界多認為，第3季季末仍維持相當動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。