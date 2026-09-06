企業獎勵旅遊 鳳凰、雄獅、五福等旅行社嗨翻

台灣經濟成長動能強勁，企業獲利與信心回升，帶動企業獎勵旅遊提前出籠。鳳凰旅遊、雄獅旅遊及五福旅遊均傳出2027年企業獎旅團報喜。

其中鳳凰（5706）明年高檔河輪產品價量齊揚，12個航次已有十個被企業獎旅團提前包下；雄獅企業獎旅已成核心成長動能，營收占比突破15%；五福（2745）表示，2027年上半年企業獎旅團洽詢熱度升溫，顯示企業獎旅市場提前暖身。

業者觀察，企業獎旅已從過去單純的員工福利，逐步轉向留才、激勵績效及凝聚組織向心力的重要工具。企業獲利改善，加上員工對旅遊體驗要求提高，獎旅市場呈現客製化、高端化趨勢，企業願意提高預算，從傳統團體旅遊升級至高品質、深度體驗行程。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，2027年河輪產品價量齊揚，明年規劃12個航次，較2026年十個航次增加兩成，值得注意的是，已有十個航次提前由企業獎旅團預訂，顯示河輪逐漸成為高端企業獎旅重要選項。明年航程主要集中在4、10、11及12月，涵蓋歐洲、埃及等市場。

卞傑民指出，企業獎旅不只是出去玩，更肩負凝聚員工、激勵士氣及形塑企業文化的功能。相較現金獎金，透過旅遊創造共同回憶與特殊體驗，更能形成榮譽感，也因此高端獎旅需求持續增加。

雄獅旅遊看好企業獎旅持續成長，目前營收占比已突破15%，企業客戶數連續三年維持雙位數成長。客戶結構也從過去以保險、金融、直銷業為主，逐步擴大至科技、製造、醫療生技及上市櫃企業，顯示企業獎旅需求更加多元。

五福旅遊指出，2027年上半年企業獎旅詢問度已明顯升溫，大型企業及上市櫃公司提前卡位機位、飯店，反映企業對明年獎旅規劃更加積極。