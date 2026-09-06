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台塑四寶將公布業績

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台塑集團旗下四大公司預計8日公布8月業績。近期油價大漲，塑化報價勁揚，各界關注塑化產業成本壓力；不過隨8、9月起部分產品陸續進入下游需求旺季，業界多認為，第3季季末仍維持相當動能。

台塑化（6505）先前於8月展望中指出，柴油價差將維持近年高檔，並優於歷年同期；汽油價差也將有撐。整體而言，油價帶動煉油利差，法人預期台塑化營運有望受惠。

台化（1326）則表示，因8月高溫天氣及假期結束，銷售目標維持7月動能，預期本業經營情況可較前月改善；隨9月旺季開始、戰爭以來庫存逐步消化殆盡，下游客戶備料需求放大，加上認列權益法投資收入，對於第3季營運預期樂觀。

台塑（1301）第3季因原料供應回穩，開工率可望高於第2季。對於需求展望，台塑指出，第3季雖為部分石化產品傳統旺季，仍需視中東戰事後續發展；目前看來，因近期美伊戰事反覆，原油價格震盪加劇，客戶採購保守觀望，影響石化產品行情，預期第3季營業額低於第2季。

南亞（1303）日前則指出，7月旗下四大產業全面成長，營業額攀升至49個月新高；其中電子材料成長動能強勁，營收占比再提升至57%，也成為公司最主要獲利動能。

對於8月、第3季營運，南亞表示，預估成長主軸仍圍繞在應用於電子科技領域的電子材料、聚酯膜、環氧樹脂等產品。下半年隨高階電子材料及載板出貨量明顯增加、營運占比提高，本業營運成長可期；業外並受惠於南亞科技（2408）等轉投資收益，成績亮眼，在雙引擎成長動能加持下，預期第3季將優於第2季，營運成績將更上層樓。

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