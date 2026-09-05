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元本搶攻高端旅遊極地客回流 帶動2027-2029商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
元本旅遊董事長游國珍表示，近年高端旅遊市場逐漸從單純追求奢華，轉向重視「稀缺、深度與永續」。黃淑惠攝
元本旅遊董事長游國珍表示，近年高端旅遊市場逐漸從單純追求奢華，轉向重視「稀缺、深度與永續」。黃淑惠攝

台灣高端旅遊市場持續升溫，元本旅遊5日在台北舉辦感恩餐會，吸引逾300位旅客參與，其中超過200人曾參加極地包船行程，顯示高端旅客對極地、深度及稀缺型旅遊產品需求升高。

元本今日公布2027至2029年遠期旅遊計畫，持續擴大極地、探險、河輪及低碳旅遊布局。

元本旅遊董事長游國珍表示，近年高端旅遊市場逐漸從單純追求奢華，轉向重視「稀缺、深度與永續」，旅客更願意投入時間與預算，完成一生一次的夢想旅程。元本將以永續旅遊為核心，從極地到赤道，擴大探險郵輪、河輪、鐵道、健行等產品布局。

元本指出，2027至2029年將推出南極雪丘島、北極史瓦巴德、東格陵蘭、加拉巴哥群島、西北航道及西非等探險行程，同時布局東非動物大遷徙、中南美洲、葡萄牙斗羅河及北歐等高端旅遊產品，鎖定追求深度體驗的旅客。

值得注意的是，極地旅遊呈現高回流特性。元本自2023年啟動極地包船後，持續累積高端客群，預估至2028年南北極累計旅客人次將達1,606人。2027年東格陵蘭航次已有64%旅客來自過去北極行程的回流客，顯示極地旅遊具有高度黏著度。

從客群結構來看，元本極地旅客呈現年輕化趨勢，在職菁英占65%，其中企業主占52%、醫療專業人士占18%，女性旅客占逾六成。元本表示，極地旅遊已從退休族的夢想清單，逐漸擴大至企業主及中壯年專業人士，成為高端旅遊市場的重要成長動能。

在永續布局方面，元本將與探險郵輪業者合作，透過隨船專家進行生態、環境及地質教育，並導入鐵道、健行等低碳旅遊模式，讓高端旅遊從「到此一遊」進一步轉向兼具生態體驗與環境意識的深度旅遊。

元本搶攻高端旅遊極地客回流帶動2027-2029商機。黃淑惠攝
元本搶攻高端旅遊極地客回流帶動2027-2029商機。黃淑惠攝

被譽為「夢想清單實現者」高端旅遊領航品牌—元本旅遊，今（5）日於台北晶華酒店，舉辦感恩餐會。黃淑惠攝
被譽為「夢想清單實現者」高端旅遊領航品牌—元本旅遊，今（5）日於台北晶華酒店，舉辦感恩餐會。黃淑惠攝

元本旅遊，5日於台北晶華舉辦感恩餐會，吸引逾300位旅客參與，其中超過200人曾參加極地包船行程。黃淑惠攝
元本旅遊，5日於台北晶華舉辦感恩餐會，吸引逾300位旅客參與，其中超過200人曾參加極地包船行程。黃淑惠攝

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