獨／鳳凰河輪獎旅團夯 明年10航次企業包下

台灣經濟成長動能強勁，2027年高規格獎旅需求明顯前置，鳳凰旅遊河輪產品2027年銷售傳出「價量齊揚」，明年規劃航次較今年增加兩成，創歷來新高，且首度有十個航次提前被企業獎旅團包下，據了解，每位的團費最少衝30萬元起跳。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，企業獎旅已從單純員工福利，轉變為企業留才、激勵績效及凝聚組織向心力的重要工具，隨著經濟成長率創新高，明年企業獎旅團預算也全面提升；再加上鳳凰旅遊攜手漢莎航空集團推動永續航空燃料（SAF） 邁入第三年、以實際行動落實ESG永續旅遊，集團推出的歐洲、埃及河輪之旅受到青睞。

2027年鳳凰旅遊推出河輪旅遊預計安排12個航次，較2026年的10個航次增加兩航次、年增20%，產品涵蓋歐洲、埃及等熱門航線，航程集中在明年4月、10月、11月及12月。值得注意的是，12個航次中已有10個航次由國內知名企業獎旅團包下，顯示高規格河輪旅遊正逐漸成為企業獎旅市場的重要選項。

卞傑民觀察，對大型企業而言，獎勵旅遊不只是員工福利，更是提升員工向心力、激勵業績成長及建立企業文化的重要策略工具。相較於單純發放現金獎金，精心規劃的獎勵旅遊能提供員工難以取代的體驗價值與榮譽感，因此近年企業對獎旅的規格與品質要求持續提高。

河輪產品受到企業青睞，主要是兼具交通與住宿功能，旅客不必每天更換飯店、打包行李，船隻航行期間即可移動至下一個目的地，抵達後直接展開行程，省去搭乘火車、飛機及頻繁更換住宿的舟車勞頓，能將更多時間留給旅遊體驗。

他表示，河流串起城市與文明，也讓旅客能以更悠閒的方式探索歐洲人文、藝術與自然景觀。對企業而言，河輪同時具備住宿品質、行程便利及團體活動空間，從交通、住宿到旅遊體驗一次整合，符合近年企業獎旅朝高端化、深度化及體驗化發展的趨勢。

從市場需求來看，鳳凰2027年河輪產品不僅航次增加，企業獎旅提前包船的情況也較往年明顯，反映企業獎旅市場正從「有去就好」轉向「重視體驗與品質」。尤其大型企業在獎旅規劃上，更重視目的地特色、住宿品質、團體活動及員工整體體驗，帶動高端旅遊產品需求升溫。

鳳凰表示，隨著企業獲利與經營信心回升，獎旅市場有望持續成為高端旅遊的重要成長動能。2027年企業提早規劃獎旅，不僅有助於提前鎖定熱門航線及旅遊資源，也讓高品質、稀有型旅遊產品的需求提前反映，河輪市場成為其中最具代表性的產品之一。