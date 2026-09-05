快訊

「揮汗有禮」運動30分鐘爽拿50元！他抓1漏洞「如何判斷真偽」？網齊嘆：自由心證

亞運棒球／鄭宗哲孫易磊等4旅外替換 劉致榮、徐翔聖有望遞補

資深女星宣布參選北市議員！爸爸哥哥都太有名...昔化名深耕地方8年

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／鳳凰河輪獎旅團夯 明年10航次企業包下

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
鳳凰旅遊攜手漢莎航空集團推動永續航空燃料（SAF） 邁入第三年、以實際行動落實 ESG 永續旅遊，受到企業獎旅團青睞。鳳凰旅遊提供
鳳凰旅遊攜手漢莎航空集團推動永續航空燃料（SAF） 邁入第三年、以實際行動落實 ESG 永續旅遊，受到企業獎旅團青睞。鳳凰旅遊提供

台灣經濟成長動能強勁，2027年高規格獎旅需求明顯前置，鳳凰旅遊河輪產品2027年銷售傳出「價量齊揚」，明年規劃航次較今年增加兩成，創歷來新高，且首度有十個航次提前被企業獎旅團包下，據了解，每位的團費最少衝30萬元起跳。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，企業獎旅已從單純員工福利，轉變為企業留才、激勵績效及凝聚組織向心力的重要工具，隨著經濟成長率創新高，明年企業獎旅團預算也全面提升；再加上鳳凰旅遊攜手漢莎航空集團推動永續航空燃料（SAF） 邁入第三年、以實際行動落實ESG永續旅遊，集團推出的歐洲、埃及河輪之旅受到青睞。

2027年鳳凰旅遊推出河輪旅遊預計安排12個航次，較2026年的10個航次增加兩航次、年增20%，產品涵蓋歐洲、埃及等熱門航線，航程集中在明年4月、10月、11月及12月。值得注意的是，12個航次中已有10個航次由國內知名企業獎旅團包下，顯示高規格河輪旅遊正逐漸成為企業獎旅市場的重要選項。

卞傑民觀察，對大型企業而言，獎勵旅遊不只是員工福利，更是提升員工向心力、激勵業績成長及建立企業文化的重要策略工具。相較於單純發放現金獎金，精心規劃的獎勵旅遊能提供員工難以取代的體驗價值與榮譽感，因此近年企業對獎旅的規格與品質要求持續提高。

河輪產品受到企業青睞，主要是兼具交通與住宿功能，旅客不必每天更換飯店、打包行李，船隻航行期間即可移動至下一個目的地，抵達後直接展開行程，省去搭乘火車、飛機及頻繁更換住宿的舟車勞頓，能將更多時間留給旅遊體驗。

他表示，河流串起城市與文明，也讓旅客能以更悠閒的方式探索歐洲人文、藝術與自然景觀。對企業而言，河輪同時具備住宿品質、行程便利及團體活動空間，從交通、住宿到旅遊體驗一次整合，符合近年企業獎旅朝高端化、深度化及體驗化發展的趨勢。

從市場需求來看，鳳凰2027年河輪產品不僅航次增加，企業獎旅提前包船的情況也較往年明顯，反映企業獎旅市場正從「有去就好」轉向「重視體驗與品質」。尤其大型企業在獎旅規劃上，更重視目的地特色、住宿品質、團體活動及員工整體體驗，帶動高端旅遊產品需求升溫。

鳳凰表示，隨著企業獲利與經營信心回升，獎旅市場有望持續成為高端旅遊的重要成長動能。2027年企業提早規劃獎旅，不僅有助於提前鎖定熱門航線及旅遊資源，也讓高品質、稀有型旅遊產品的需求提前反映，河輪市場成為其中最具代表性的產品之一。

鳳凰旅遊推出的河輪受到企業獎旅團青睞， 明年航次增二成、10航次遭企業包下。鳳凰旅遊提供
鳳凰旅遊推出的河輪受到企業獎旅團青睞， 明年航次增二成、10航次遭企業包下。鳳凰旅遊提供

鳳凰旅遊 埃及

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MSC榮耀號2027再以基隆為母港 13航次玩遍沖繩、日韓「雙國遊」

中秋返鄉不只搭飛機！金門推海運專船　單程500元、9／7開放訂票

打造澎湖港為離島郵輪示範港 吸引國際航商布局跳島旅遊

打造澎湖港為離島郵輪示範港 吸引國際航商布局跳島旅遊

相關新聞

獨／鳳凰河輪獎旅團夯 明年10航次企業包下

台灣經濟成長動能強勁，2027年高規格獎旅需求明顯前置，鳳凰旅遊河輪產品2027年銷售傳出「價量齊揚」，明年規劃航次較今年增加兩成，創歷來新高，且首度有十個航次提前被企業獎旅團包下，據了解，每位的團費最少衝30萬元起跳。

農業淨零轉型 持續推動循環跨域發展

農業部4日舉辦「農業淨零：從科研創新到永續實踐」活動，由部長陳駿季主持，並邀集產官學研各界交流農業淨零科研成果及未來推動方向，期能加速科研成果落地與產業擴散，並透過產官學研跨域合作，共同推動台灣農業淨零轉型。

共信動物新藥獲台灣藥證 寵物抗腫瘤新時代來臨

共信-KY（6617）5日宣布，接獲農業部通知，旗下動物靶向腫瘤消融新藥「思沛康注射液」（Gwa103）用於治療犬科黑色素瘤的新藥上市技術資料審查通過。公司同步啟動上市前整備與臨床教育規劃，這代表台灣伴侶動物抗癌藥邁入商業化階段，更宣告寵物抗腫瘤新時代的來臨。

藥華藥營收／8月26.17億元、年增105.43% 美日ET藥證將挹注新動能

藥華藥（6446）5日公告8月營收26.17億元，月增4.38%、年增105.43%，再創單月營收歷史新高，新藥Ropeg（P1101）的注射筆型成為8月營收成長新動能，隨著Ropeg於日、美相繼取得原發性血小板過多症（ET）藥證，公司治療版圖正式由真性紅血球增多症（PV）拓展至ET市場。

全地產攜手樂居推「安心認證」 中古屋先驗後售、最高50萬漏水保障

高房價時代，中古屋也動輒上千萬元，但漏水、給排水或電路等潛在問題，往往難以僅憑看屋過程充分判斷。消費者花費大錢買房，卻像開盲盒一樣，一不小心就可能買到有問題的房子。

餐飲業掀跨界搶客潮 豆府、全家等推新品牌

餐飲業下半年掀起新品牌風潮，韓式連鎖餐飲龍頭豆府積極拓展南洋料理餐飲，首支自有品牌「日日南洋」預計9月中下旬登場，全家餐飲也預告第4季將推出集團第四個品牌、首度跨足麵食市場；金色三麥、路易莎近期也分別推出中式餐飲品牌「三麥茶樓」及鍋物品牌「和牛鍋敘」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。