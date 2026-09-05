農業淨零轉型 持續推動循環跨域發展

農業部4日舉辦「農業淨零：從科研創新到永續實踐」活動，由部長陳駿季主持，並邀集產官學研各界交流農業淨零科研成果及未來推動方向，期能加速科研成果落地與產業擴散，並透過產官學研跨域合作，共同推動台灣農業淨零轉型。

農業部自2022年率各部門之先提出農業部門淨零排放策略，以「減量」、「增匯」、「循環」及「綠趨勢」四大主軸推動農業淨零工作，第一階段已累積多項關鍵技術及制度成果。

包括化學肥料減量近期使用量已減少約5萬噸（7%）；已開發49項農業循環產品，並帶動19家企業投入，創造1.5億元產值，並吸引民間投資達3.2億元；此外，也推動農業剩餘資源延伸至工業及民生領域，提升資源循環效益。

陳駿季說，近年來全球面臨極端天氣挑戰，農業部也推動農業淨零工作，為地球永續盡一份心力。據近期國家溫室氣體排放清冊，我國農業部門溫室氣體排放量約維持在650萬噸上下；而農業淨零是一項持續累積的工作，若沒有近年各界共同投入減碳，農業部門排放量預估可能超過700萬噸。

陳駿季指出，農業減碳不能只著眼於能源使用，更重要的是農業生產過程中的非燃燒排放管理，包括水稻種植、畜禽糞便與腸胃發酵產生的甲烷，以及施肥所產生的氧化亞氮等，均須透過生產技術與管理方式的逐步「減量」調整。

陳駿季表示，農業部也將持續匯聚公司部門的研究量能，並充分落實於產業端，透過公私部門協力，共同達成農業淨零的目標。面對全球氣候變遷及淨零排放趨勢，農業除肩負糧食安全及產業永續發展使命，也面臨降低溫室氣體排放及提升資源利用效率等挑戰。

農業部指出，科技創新是推動農業淨零的重要關鍵，第一階段科研工作聚焦技術開發與驗證，從農業生產減碳、自然碳匯、資源循環到碳管理制度，逐步建立農業淨零科研基礎，兼顧生產效能、環境永續及產業競爭力。

農業部表示，在「綠趨勢」方面，目前已完善15項農產品碳足跡類別規則，使主要農產品均有盤查方法可依循；自2025年起並與環境部合作推動農產品碳足跡盤查簡化，降低盤查複雜度及成本，同時鼓勵業界參與，提升碳足跡農產品能見度，並建立農業碳權示範專案。

為使農業部門減碳及增匯成果能實際反映於國家溫室氣體排放清冊，農業部持續投入溫室氣體量測，更新及建立本土排放係數，使清冊更能真實反映栽培養殖模式的實際排放情形。

農業部強調，第一階段農業淨零科研已逐步奠定技術、數據與制度基礎，下一階段將由「科研創新」進一步走向「永續實踐」，持續透過公私協力、跨部會及產官學研合作，加速成熟技術導入產業與場域。未來將持續匯聚科研與產業量能，朝2040年農業淨零排放目標穩健邁進。