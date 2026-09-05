共信動物新藥獲台灣藥證 寵物抗腫瘤新時代來臨

共信-KY（6617）5日宣布，接獲農業部通知，旗下動物靶向腫瘤消融新藥「思沛康注射液」（Gwa103）用於治療犬科黑色素瘤的新藥上市技術資料審查通過。公司同步啟動上市前整備與臨床教育規劃，這代表台灣伴侶動物抗癌藥邁入商業化階段，更宣告寵物抗腫瘤新時代的來臨。

共信表示，公司已與全台逾100家動物醫院簽署合作意向書，待完成藥品標示、供應鏈與院所導入作業後，將依法規程序陸續供貨並展開臨床教育訓練，協助醫療團隊提供更多元的治療選擇。「思沛康注射液」不僅可作為單一療法，也能與手術、熱銷融、冷凍、免疫療法、化療合併使用。

共信並表示，將持續與國內外動物醫院體系與獸醫專業社群緊密合作，如與屏科大合作已完成12隻馬匹表淺腫瘤，相關成果於今年1月在曼谷的全球馬病年會發表，另外也將擴展至澳洲進行臨床試驗。以犬科和馬匹的成功經驗為基礎，繼續進行擴大犬科腫瘤、新增貓等腫瘤適應症等研究，以科學證據與法規合規為前提，將技術轉化為臨床可及的解決方案，陪伴毛孩與家庭面對治療抉擇。

國際布局方面，共信以台灣藥證為基礎，在美國FDA已經核准「思沛康注射液」具有「有條件核准藥物（conditional approval drugs）」的資格，也已取得美國臨床許可，將積極規劃美國有條件上市申請，也將拓展至澳洲、日本、美國、中國大陸、香港等主要寵物市場。

根據台灣經濟研究院的統計指出，截至2022年國內貓狗新飼養登記數量已達18萬隻，遠遠超過每年約10萬的新生兒人口。Fortune Business Insights調查顯示，2025年全球獸醫腫瘤市場規模已達29億美元，預估2026年起將以10.7%的複合年增長率快速成長，預估在2034年更上看71.1億美元。

隨著寵物高齡化與飼主願意負擔的醫藥費用提升，寵物用藥成為重要的醫藥市場。全球幾乎人類用藥大廠都有成立動物用藥部門，或分拆成獨立企業。舉例而言，動物藥龍頭Zoetis就是源自於輝瑞，另一大廠Elanco就是從禮來藥廠分拆而來。

資料顯示，過去十年來，癌症已躍升老年犬貓十大死因之冠，目前主要治療仍以手術為主，會切除較多之正常組織，對寵物的傷害較大，進而造成飼主的照護負擔，已無法滿足因為少子化而將寵物視為家人的關愛需求。

以犬科黑色素瘤為例，目前的治療方式，仍以手術搭配化療為主，因為犬科黑色素瘤好發於口腔及肢端，且通常罹患之面積較大，以手術治療會切除較多之正常組織，對寵物的傷害較大，對飼主則是會產生照護上的負擔，而思沛康注射液則是以瘤內藥物消融（Intratumoral Drug Ablation,簡稱「IDA」）的機制來消滅癌細胞，此藥物特性可以選擇性進入癌細胞，降低對正常細胞的傷害，同時因消滅癌細胞後產生的壞死邊界，可以清楚得知癌症壞死的狀況，並保留較多的正常組織部分，使治療後的寵物能夠讓飼主大幅降低後續的照護負擔，期望在獸醫專業評估下與現行治療路徑互補，提升臨床彈性與照護可近性。