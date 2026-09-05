藥華藥營收／8月26.17億元、年增105.43% 美日 ET 藥證將挹注新動能

藥華藥（6446）5日公告8月營收26.17億元，月增4.38%、年增105.43%，再創單月營收歷史新高，新藥Ropeg（P1101）的注射筆型成為8月營收成長新動能，隨著Ropeg於日、美相繼取得原發性血小板過多症（ET）藥證，公司治療版圖正式由真性紅血球增多症（PV）拓展至ET市場。

藥華藥表示，8月營收雖包含美國醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）相關調整金額，美國市場銷售仍維持成長動能；其中，核心產品Ropeg（P1101）的注射筆自7月正式於美國上市後，8月持續出貨至各醫療通路，挹注美國市場營收表現，帶動整體營收持續攀升。

Ropeg於8月24日獲日本厚生勞動省核准用於治療所有成人ET患者，包括未曾接受任何治療的患者；美國食品藥物管理局（FDA）提前於8月29日核准ET藥證，同樣用於所有成人ET患者，不論其基因型或疾病狀態，更包括新診斷的ET病患，這是美國近30年來首款獲FDA核准治療ET的新藥，也是目前首款獲FDA核准治療範圍同時橫跨PV與ET兩大骨髓增生性腫瘤（MPN）的唯一核准藥物。

此次美國ET藥證創下三項第一：第一個用於所有成人ET患者的藥物，無論病人先前是否接受過治療，即ET全線用藥；第一個無論病人接受過何種治療都可使用的藥物（不受限於過往用藥）；以及第一款專門用於治療ET的干擾素療法。

根據市場研究推估，美國約有17萬名ET患者、日本則約6.3萬名。Ropeg在美國已獲得ET孤兒藥資格，核准後享有七年市場獨占期，以目前美國每位患者每年藥價約26萬美元計算，ET市場具備龐大成長潛力。

藥華藥於本月4日獲納入富時羅素台灣50指數，元大台灣50（0050）和富邦台50（006208）成分股將新增藥華藥，相關調整將於9月18日盤後生效。此外，藥華藥亦首次受邀參加美國Wells Fargo（富國銀行）於本月10日在美國波士頓舉辦之「21st Annual Healthcare Conference」，就公司營運最新進展與海外投資機構深度交流。