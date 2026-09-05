全地產攜手樂居推「安心認證」 中古屋先驗後售、最高50萬漏水保障

高房價時代，中古屋也動輒上千萬元，但漏水、給排水或電路等潛在問題，往往難以僅憑看屋過程充分判斷。消費者花費大錢買房，卻像開盲盒一樣，一不小心就可能買到有問題的房子。

為此，結合代銷和房仲的「全地產」宣布，攜手專業房地產資訊與驗屋品牌樂居，共同推出「全地產安心認證」，將第三方專業驗屋導入中古屋「專任委託銷售流程」，透過「先驗、後售、再保障」三大機制，希望為台灣中古屋交易建立更透明的銷售模式。

全地產執行長黃楷鈞表示，過去買方常只能從裝潢、採光、格局等肉眼可見的條件判斷房屋價值，對於藏在牆面、天花板及管線中的屋況資訊，未必有足夠專業工具可以確認。

全地產與樂居共同推出「安心認證」，透過第三方專業驗屋、屋況資訊揭露及透明化銷售流程，協助屋主呈現房屋現況，也讓買方在購屋決策前取得更多資訊。

黃楷鈞表示，安心認證檢測項目涵蓋漏水、給排水系統、電路檢測、熱顯像檢測、門窗檢測、地坪檢測、室內環境檢測以及其他中古屋交易常見屋況項目共計99項。

他表示，「安心認證」並非認證的房屋毫無瑕疵，也不是保證未來不會發生任何屋況問題，主要是透過委託售屋時的檢測，讓屋況的問題清楚呈現。

他強調，安心售屋認證真正希望建立的，不是「零瑕疵神話」，而是一套讓買賣雙方在交易前，盡可能掌握房屋現況、降低資訊不對稱的制度。

除了第三方專業驗屋，全地產同時推出「安心認證漏水保障計畫」。讓消費者全面性的獲得保障，凡符合安心售屋認證及保障辦法相關條件之成交物件，交屋後於保障期間內發生符合保障範圍的漏水情形，最高可享新台幣50萬元漏水保障。

此外，為解決施工工期間的不便，加入全台首創的「外宿補貼」，讓實務上漏水修繕的大魔王－相鄰戶溝通配合的難度與對生活的影響都實質的降到最低，希望徹底解決中古屋仲介最棘手、買賣方最有感的痛點。

黃楷鈞表示，推出安心認證並不是希望所有中古屋都變成同一種標準，而是希望讓願意主動揭露屋況、對自身房屋有信心的屋主，多一種向市場證明房屋價值的方法。

對屋主而言，透明的屋況資訊可以成為價格溝通的依據；對買方而言，第三方檢測則能提供更多購屋決策資訊；對仲介而言，也能讓房屋銷售從過去單純介紹格局、採光與裝潢，進一步提升到更完整的屋況與交易資訊服務。