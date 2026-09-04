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上銀、大銀8月營收亮眼 大銀單月營收衝破4億大關 下半年接單出貨續旺

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

傳動與控制科技大廠上銀（2049）公布8月合併營收27.08億元，月增1%、年增42.3%，續創2022年8月以來高點，主要受惠於半導體、AI（人工智慧）及自動化相關應用設備帶動；累計前八月合併營收192.77億元、年增23%。

集團另一家傳動與控制元件大廠大銀微系統（4576）受惠於半導體與矽光子強勁需求帶動，單月營收突破4億元大關、達4.27億元，月增16.3%、年增98%，創下史上單月新高，象徵公司營運進入新里程碑。

上銀積極布局矽光子共同封裝光學元件（CPO）關鍵設備所需微小型滾珠螺桿及單軸機器人，也布局人形機器人下肢用行星式滾柱螺桿元件。展望今年營運，上銀先前評估，下半年營運可優於上半年。

在產品交期方面，上銀表示，今年底研磨級滾珠螺桿產品產出可增加20%，接單看到明年第1季，產品交期拉長至6個月，線軌產品交期拉長至4到5個月，預期今年線軌產出可成長10%至15%。

展望機器人事業，上銀指出，針對人形機器人和相關機構件成立新部門專責處理專案，預期機器人事業營收可持續往上，業績占比穩健提升。

大銀8月營收一舉突破4億元大關，寫下新里程碑，主要成長動能來自半導體檢測與矽光子產業的爆發性需求，累計前八月合併營收達26.70億元，創歷年同期新高，已逼近2025年全年水準，年增率達55.7%。法人預期大銀今年全年營收將上看40億元新高。

大銀指出，旗下產品矽光子檢測定位平台主要供應國內半導體檢測設備大廠，該平台自第2季小量出貨後，獲得終端客戶高度滿意，8月出現大量追加訂單，該專案交期長達9個月以上，能見度已一路延伸至明年第2季。

此外，定位平台交期拉長為3至4個月，元件類交期約3個月，目前整體產品平均訂單能見度約半年。公司強調，下半年交貨轉趨順暢，目前仍可承接年底前交貨的訂單。

為緩解供不應求，大銀已啟動總投資額約1.5億元的兩階段擴產計畫。第一階段今年6月完成，提升定位平台約2成產能，效益已反映在7、8月營收上；第二階段預計第4季至明年第1季陸續完成，屆時產線分工調整後將可再增加2成產能。

上銀 營收 矽光子

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